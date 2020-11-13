800 mezar kazıldı! Görüntüler Erzurum'dan...

'KIŞIN TOPRAK TAŞ GİBİ OLUYOR'

Mezarlık hizmetleri ile Türkiye'de birçok ile örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz. Şu ana kadar 600 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olduğunda o gün kazıyoruz. Biraz zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz. Ama önceden bu hazırlığı yaptığımız için kışın günde 5 ila 10 arasında cenaze defnediyoruz. Bu hazırlığı yaptığımız için bizim için de çok kolay oluyor" diye konuştu.