İstanbul Kadıköy'deki çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu ölmüştü! 40 milyon euroluk yatla ilgili şoke eden sözler!

UĞRUNA CİNAYET İŞLENEN YATLA İLGİLİ ÇELİŞEN İFADELER

Olayın yat konusuyla ilgili olmadığını ve bu nedenle toplanılmadığını öne süren Altunbaş, "Yat konusu için kimseden talebim olmadı. Kardeşim Volkan Altunbaş'la yat nedeniyle davalık olduk. Davamız devam ediyor" dedi. Uğruna cinayet işlenen olaya rağmen Volkan Altunbaş ise, "Yat konusuyla ilgili Çakıroğlu ailesiyle görüşmedim. Kimseden talebim olmadı" diye konuştu.