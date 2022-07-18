18 Temmuz 2022, Pazartesi
İstanbul Kadıköy'deki çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu ölmüştü! 40 milyon euroluk yatla ilgili şoke eden sözler!
İstanbul'da bir restoranda Susurluk davasında ceza alan eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis memuru Şahin Arslan'ın ölümüne sebep olan 40 milyon euroluk "Egeria" isimli yatın sahibinin ifadesi ortaya çıktı. İş adamı Fatih Peker, yatın geri alınabilmesi için iki farklı grubu görevlendiren Volkan Altunbaş'ın 2015 yılında yatı kendilerine sattığını söyledi. Kilit ismin sözleri ise şoke etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 13:23
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10