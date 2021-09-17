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İstanbul Havalimanı'nda dehşete düşüren ölüm! Midesinde sakladığı kokain feci şekilde sonunu getirdi

İçerisinde kokain olan kapsülleri yutan ve uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı. Uyuşturucu zehirlenmesiyle fenalaşan ve bilincini kaybeden kurye, yere düşerek başını alana çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ekvadorlu kuryenin midesinden 400 gram kokain çıktı. O anlar İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 15:20
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İstanbul Havalimanı’nda dehşete düşüren ölüm! Midesinde sakladığı kokain feci şekilde sonunu getirdi

Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor (45), geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'ten ülkesi Ekvador'a aktarmalı gitmek üzere saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na geldi.

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İstanbul Havalimanı’nda dehşete düşüren ölüm! Midesinde sakladığı kokain feci şekilde sonunu getirdi

Saat 21.00'daki bağlantı uçuşu için transit alandan dış hatlar giden yolcu katına geçen Loor, burada fenalaştı. İddiaya göre içerisine kokain yerleştirilmiş kapsülleri yutarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı.

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İstanbul Havalimanı’nda dehşete düşüren ölüm! Midesinde sakladığı kokain feci şekilde sonunu getirdi

Fenalaşan ve bilincini kaybeden Loor, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere vuran Loor'a ilk müdahaleyi olay yerinde polisler yaptı. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınan uyuşturucu kuryesinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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İstanbul Havalimanı’nda dehşete düşüren ölüm! Midesinde sakladığı kokain feci şekilde sonunu getirdi

MİDESİNDEN 400 GRAM KOKAİN ÇIKTI
Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un iki kez yere düştüğü ve kanlar içinde kaldığı o anlar terminaldeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul Havalimanı’nda dehşete düşüren ölüm! Midesinde sakladığı kokain feci şekilde sonunu getirdi

Görüntülerde Loor'un ilk yere düşmesinde ağzından kan geldiği ve bir müddet sonra ayağa kalkarak tekrar yürümeye devam ettiği görülüyor.