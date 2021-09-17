İstanbul Havalimanı'nda dehşete düşüren ölüm! Midesinde sakladığı kokain feci şekilde sonunu getirdi

İçerisinde kokain olan kapsülleri yutan ve uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı. Uyuşturucu zehirlenmesiyle fenalaşan ve bilincini kaybeden kurye, yere düşerek başını alana çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ekvadorlu kuryenin midesinden 400 gram kokain çıktı. O anlar İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 15:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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