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Haberler Galeri İstanbul'da akrep zehri operasyonu! Operasyonda Amerikalı doğa müze müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı

İstanbul'da akrep zehri operasyonu! Operasyonda Amerikalı doğa müze müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı

İstanbul'da Emniyet ekipleri, endemik türler arasındaki akrep zehirlerini yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili operasyon düzenledi. Operasyonda Amerikalı doğa müze müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı. Ele geçirilen akrep zehirlerinin değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 13:11
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İstanbul Havalimanı’nda ABD’li müze müdürüne suçüstü operasyon! Kaçırırken yakalandı 10 milyon dolar değerinde

ABD'li müze müdürü Türkiye'den bin 500'e yakın önemli türleri kaçırmak isterken İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, çarpıcı bir operasyona imza attı.

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İstanbul Havalimanı’nda ABD’li müze müdürüne suçüstü operasyon! Kaçırırken yakalandı 10 milyon dolar değerinde

Dün havaalanındaki yetkililer ile ortak düzenlenen operasyonda, 58 klipsli poşet içerisinde Türkiye'ye ait endemik türde bulunan akrep, tarantula, örümcek gibi türlerden oluşan yaklaşık bin 500 zehirli hayvan ile 88 adet içerisinde sıvı bulunan plastik tüp şişe ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı’nda ABD’li müze müdürüne suçüstü operasyon! Kaçırırken yakalandı 10 milyon dolar değerinde

ABD'Lİ MÜZE MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Operasyonda, bu endemik türleri bavula yerleştirip ABD'ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.

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İstanbul Havalimanı’nda ABD’li müze müdürüne suçüstü operasyon! Kaçırırken yakalandı 10 milyon dolar değerinde

1 LİTRESİ MİLYONLARCA DOLAR

Türkiye'de yaşayan endemik türlerdeki zehirli hayvan türlerinin, DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığı belirtiliyor.

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İstanbul Havalimanı’nda ABD’li müze müdürüne suçüstü operasyon! Kaçırırken yakalandı 10 milyon dolar değerinde

Söz konusu ilaçların çok yüksek maddi değerlerde olduğu ve bu nedenle hayvan türlerinin yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğu aktarıldı. Yapılan araştırmalara göre akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğunu ifade ediliyor.