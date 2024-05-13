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İstanbul'da akrep zehri operasyonu! Operasyonda Amerikalı doğa müze müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı
İstanbul'da Emniyet ekipleri, endemik türler arasındaki akrep zehirlerini yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili operasyon düzenledi. Operasyonda Amerikalı doğa müze müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı. Ele geçirilen akrep zehirlerinin değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
ahaber.com.trİHA
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:33Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 13:11