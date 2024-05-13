İstanbul'da akrep zehri operasyonu! Operasyonda Amerikalı doğa müze müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı

Söz konusu ilaçların çok yüksek maddi değerlerde olduğu ve bu nedenle hayvan türlerinin yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğu aktarıldı. Yapılan araştırmalara göre akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğunu ifade ediliyor.