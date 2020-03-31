İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 31 Mart İstanbul elektrik arıza listesi yayımlandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde Abone/Şube Bağlantısı, Manevra Çalışması, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 31 Mart BEDAŞ İstanbul elektrik arıza kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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