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İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 31 Mart İstanbul elektrik arıza listesi yayımlandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde Abone/Şube Bağlantısı, Manevra Çalışması, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 31 Mart BEDAŞ İstanbul elektrik arıza kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 10:31
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İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

31 Mart Salı İstanbul planlı kesinti programı listesi yayımlandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan paylaşımda, İstanbul'un bazı ilçelerinde Abone/Şube Bağlantısı, Manevra Çalışması, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Listede kesintinin başlangıç ve bitiş saat bilgileri yer alıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 31 Mart BEDAŞ İstanbul elektrik arıza kesintisi programı...

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İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte 31 Mart BEDAŞ kesinti programı:

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İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418963)

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İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 1658., 2.YOL, 3.YOL, 4.YOL, 5.YOL, 6.YOL, 7.YOL, 8.YOL, ISISO sk, 12. yol,13.yol 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420367)

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İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 11.YOL, 13.YOL, 12.YOL, sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2420377)