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Yunan adalarına kapıda vize hangi adalarda geçerli olacak? | İşte Türkiye'den vizesiz pasaportsuz gidilecek ülkeler

Yunan adalarına kapıdan vize uygulaması mart ayında yeniden başlıyor. Vizenin hangi adalarda geçerli olacağını, A Haber muhabiri Tayfun Er, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan'a sordu. Vatandaş tatil öncesiz vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek ülkeleri de merak ediyor. Yurt dışı için tatil planı yapanlar Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkeleri araştırıyor. Peki Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? Hangi ülkeler Türkiye'den vize ve pasaport istemiyor? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 14:58
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Yunan adalarına kapıda vize hangi adalarda geçerli olacak? | İşte Türkiye’den vizesiz pasaportsuz gidilecek ülkeler

Mart ayında 10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması başlıyor.

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Yunan adalarına kapıda vize hangi adalarda geçerli olacak? | İşte Türkiye’den vizesiz pasaportsuz gidilecek ülkeler

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan, konu ile ilgili A Haber'de detayları anlattı.

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Yunan adalarına kapıda vize hangi adalarda geçerli olacak? | İşte Türkiye’den vizesiz pasaportsuz gidilecek ülkeler

Kış ayları ile birlikte tatil ve yurt dışı planları da başladı.

Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz ve pasaportsuz gidilebiliyor?

İşte o liste...

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Yunan adalarına kapıda vize hangi adalarda geçerli olacak? | İşte Türkiye’den vizesiz pasaportsuz gidilecek ülkeler

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından, hangi adalara turist vizesiyle gidilebileceği merak ediliyor.

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Yunan adalarına kapıda vize hangi adalarda geçerli olacak? | İşte Türkiye’den vizesiz pasaportsuz gidilecek ülkeler

SAKIZ ADASI
Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcuttur.

MİDİLLİ ADASI
Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır.

Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.

RODOS ADASI
Ege'nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye'den Rodos Adası'na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır.

Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları'nın en büyüğü olan Rodos'a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır.

Marmaris'ten Rodos'a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.

SAMOS ADASI
Türkiye'den Samos'a gitmek birçok bakir Yunan adasına göre çok kolay. Tekne sahibi olmanıza ya da uçak-havaalanı derdi çekmenize gerek yok.

Samos, Dilek Yarımadası'na sadece 1,5 kilometre uzakta ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası.

Kuşadası ve Seferihisar'dan (Sığacık) feribotla Samos'a gidebiliyorsunuz.

KOS ADASI
İstanköy veya Kos Adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır.

Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500'dür.

Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunmaktadır. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumdadır.