İstanbul - Buhara arasında korkunç cinayet! İş adamı nasıl öldürüldü?

Özbekistan'ın Buhara kentinde işlenen ve "asla çözülemez" denilen kan donduran cinayetin sır perdesi, Türk ve Özbek polisinin nefes kesen ortak operasyonuyla aralandı. 19 bin dolarlık alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını vahşice katledip yol kenarına gömen zanlılar, hiçbir şey olmamış gibi İstanbul'a döndü. Ancak lüminol incelemeden DNA eşleşmesine kadar uzanan titiz takip, "kusursuz cinayet" planını yerle bir etti. İşte Buhara'nın ıssız yollarından İstanbul'un kalbine uzanan o dehşet dolu sürecin tüm detayları...

Özbekistan'da iş yapma bahanesiyle bir araya gelen iki ortağın sonu kanlı bitti. Buhara kentinde işlenen ve faili meçhul kalması planlanan korkunç cinayet, Türk ve Özbek polisinin titiz çalışmasıyla adım adım çözüldü.

ÖZBEKİSTAN'DA KAN DONDURAN İŞ ADAMI CİNAYETİ

19 bin dolarlık alacak verecek meselesi yüzünden işlenen cinayette, maktulün cansız bedeni yol kenarına gömülmüş halde bulunurken, katil zanlıları İstanbul'da yakalanarak adalete teslim edildi.

İŞ ANLAŞMASI CİNAYETLE NOKTALANDI

A Haber ekranlarında yayınlanan haberde, Özbekistan'da gerçekleşen dehşet verici olayın detaylarını aktaran İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Özbekistan'da işlenen bir cinayetin nasıl adım adım çözüldüğüne bakacağız. Olaydaki maktul bir Türk vatandaşı ve şüpheli arkadaşı S.T. ile Özbekistan'da ortak iş yapmak için bir anlaşma yapıyorlar," sözleriyle olayın başlangıcını anlattı. İstanbul'dan Buhara'ya uzanan bu ticari yolculuğun trajik sonunu belirten Almaçayır, "Anlaşma son anda bozulunca aralarında bir pürüz çıkıyor. Araçta seyir halindeyken başlayan tartışma, Kadir T.'nin bıçak darbeleriyle öldürülmesiyle sonuçlanıyor," ifadelerini kullandı.

19 BİN DOLARLIK KANLI PAZARLIK

Cinayetin perde arkasındaki maddi anlaşmazlığa dikkat çeken Ramazan Almaçayır, "Şüphelinin ifadesine göre, maktule ortaklık için 19 bin dolar verdiğini söylüyor. İş iptal olunca bu parayı geri istiyor ancak maktul parayı harcadığını ve geri veremeyeceğini söyleyince tartışma büyüyor," dedi. Olayın ardından zanlıların cesedi yol kenarına bırakıp üzerini toprakla örttüğünü belirten Almaçayır, "Katil zanlısı ve yanındaki iki arkadaşı hiçbir şey olmamış gibi Türkiye'ye geri dönüyorlar," diyerek zanlıların soğukkanlılığına vurgu yaptı.

ÖZBEK ÇOBANIN BULDUĞU CESET VE LÜMİNOL İNCELEME

Faili meçhul sanılan cinayetin aydınlatılma sürecini aktaran Almaçayır, "Buhara'da hayvanlarını otlatan bir çoban cesedi buluyor ve hemen Özbek polisine haber veriyor. Özbek polisi bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir aracın geçtiğini tespit ediyor," sözleriyle ilk ipucunun nasıl bulunduğunu anlattı. Teknolojinin cinayeti çözmedeki rolüne değinen Almaçayır, "Kalan kiralık aracın kayıtlarından yola çıkan ekipler, araçta lüminol inceleme yapıyor. Mavi ışıkla yapılan incelemede araçta kan izleri tespit ediliyor ve bu kan örnekleri maktulün DNA'sı ile uyuşuyor," ifadelerini kullandı.

İSTANBUL POLİSİNDEN NOKTA OPERASYON

Özbek ve Türk makamlarının koordineli çalışmasıyla katil zanlılarının kıskıvrak yakalandığını belirten Ramazan Almaçayır, "Özbek polisi durumu Türk yetkililere bildirince İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri dosyayı devralıyor. Zanlı S.T. ve beraberindeki şüpheliler takibe alınıyor," dedi. Operasyonun detaylarına değinen Almaçayır, "Toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, cinayetten sonra kiralık aracı teslim etmek için özel olarak tekrar Özbekistan'a gönderildiği ortaya çıktı," sözleriyle zanlıların kurduğu planı deşifre etti.

"ÖZBEK POLİSİ ÇALIŞMAZ SANDILAR"

Program sunucusu Gökhan, zanlıların planının nasıl suya düştüğünü yorumlarken, "Kendilerince bir oyun kuruyorlar ve belki de Özbek polisinin bu kadar titiz bir çalışma yapmayacağını düşünüyorlar. Ancak Türk ve Özbek polisinin ortak çalışmasıyla cinayet çözülüyor," diyerek uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ramazan Almaçayır ise son olarak, "Teknolojinin gelişmesi ve Türk makamlarının titiz DNA takibiyle İstanbul-Buhara hattındaki bu korkunç cinayet aydınlatılmış oldu," ifadeleriyle haberin detaylarını noktaladı.

