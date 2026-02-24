İstanbul - Buhara arasında korkunç cinayet! İş adamı nasıl öldürüldü?

ahaber.com.tr - Özel Haber

Özbekistan'ın Buhara kentinde işlenen ve "asla çözülemez" denilen kan donduran cinayetin sır perdesi, Türk ve Özbek polisinin nefes kesen ortak operasyonuyla aralandı. 19 bin dolarlık alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını vahşice katledip yol kenarına gömen zanlılar, hiçbir şey olmamış gibi İstanbul'a döndü. Ancak lüminol incelemeden DNA eşleşmesine kadar uzanan titiz takip, "kusursuz cinayet" planını yerle bir etti. İşte Buhara'nın ıssız yollarından İstanbul'un kalbine uzanan o dehşet dolu sürecin tüm detayları...

Özbekistan'da iş yapma bahanesiyle bir araya gelen iki ortağın sonu kanlı bitti. Buhara kentinde işlenen ve faili meçhul kalması planlanan korkunç cinayet, Türk ve Özbek polisinin titiz çalışmasıyla adım adım çözüldü. ÖZBEKİSTAN'DA KAN DONDURAN İŞ ADAMI CİNAYETİ 19 bin dolarlık alacak verecek meselesi yüzünden işlenen cinayette, maktulün cansız bedeni yol kenarına gömülmüş halde bulunurken, katil zanlıları İstanbul'da yakalanarak adalete teslim edildi.

İŞ ANLAŞMASI CİNAYETLE NOKTALANDI A Haber ekranlarında yayınlanan haberde, Özbekistan'da gerçekleşen dehşet verici olayın detaylarını aktaran İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Özbekistan'da işlenen bir cinayetin nasıl adım adım çözüldüğüne bakacağız. Olaydaki maktul bir Türk vatandaşı ve şüpheli arkadaşı S.T. ile Özbekistan'da ortak iş yapmak için bir anlaşma yapıyorlar," sözleriyle olayın başlangıcını anlattı. İstanbul'dan Buhara'ya uzanan bu ticari yolculuğun trajik sonunu belirten Almaçayır, "Anlaşma son anda bozulunca aralarında bir pürüz çıkıyor. Araçta seyir halindeyken başlayan tartışma, Kadir T.'nin bıçak darbeleriyle öldürülmesiyle sonuçlanıyor," ifadelerini kullandı.

19 BİN DOLARLIK KANLI PAZARLIK Cinayetin perde arkasındaki maddi anlaşmazlığa dikkat çeken Ramazan Almaçayır, "Şüphelinin ifadesine göre, maktule ortaklık için 19 bin dolar verdiğini söylüyor. İş iptal olunca bu parayı geri istiyor ancak maktul parayı harcadığını ve geri veremeyeceğini söyleyince tartışma büyüyor," dedi. Olayın ardından zanlıların cesedi yol kenarına bırakıp üzerini toprakla örttüğünü belirten Almaçayır, "Katil zanlısı ve yanındaki iki arkadaşı hiçbir şey olmamış gibi Türkiye'ye geri dönüyorlar," diyerek zanlıların soğukkanlılığına vurgu yaptı.

ÖZBEK ÇOBANIN BULDUĞU CESET VE LÜMİNOL İNCELEME Faili meçhul sanılan cinayetin aydınlatılma sürecini aktaran Almaçayır, "Buhara'da hayvanlarını otlatan bir çoban cesedi buluyor ve hemen Özbek polisine haber veriyor. Özbek polisi bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir aracın geçtiğini tespit ediyor," sözleriyle ilk ipucunun nasıl bulunduğunu anlattı. Teknolojinin cinayeti çözmedeki rolüne değinen Almaçayır, "Kalan kiralık aracın kayıtlarından yola çıkan ekipler, araçta lüminol inceleme yapıyor. Mavi ışıkla yapılan incelemede araçta kan izleri tespit ediliyor ve bu kan örnekleri maktulün DNA'sı ile uyuşuyor," ifadelerini kullandı.