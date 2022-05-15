İstanbul Boğazı’nda endişelendiren görüntü! Oltaya denizanası takılıyor

"OLTAMIZA DENİZANASI TAKILIYOR"

Sahilde balık tutan Bülent Vermez, "Denizanaları bizi de etkiliyor, bir de denizde pisliği iyice topluyor. Oltamıza denizanası da çöp de takılıyor. Bazen balık bile çekemiyoruz. Çok pis deniz, hor kullanıyoruz. Denize çöp atılmaz da, insanlarımızdan kaynaklanıyor. Burası bizim milli servetimiz" diye konuştu.