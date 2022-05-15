Ev sahibi çılgına döndü! Kiracı evin odalarını yüksek fiyatla başkalarına kiraladı

ODA ODA KİRALADI

Avcılar'da bir apartmanda, ev sahibi ile kiracılar arasında benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere, yüksek ücretlerle oda oda kiraya veren kiracı, ev sahibiyle tartıştı.