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Ev sahibi çılgına döndü! Kiracı evin odalarını yüksek fiyatla başkalarına kiraladı
İstanbul Avcılar'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere yüksek fiyatlarda oda oda kiraya verdi. Ev sahibi olayı öğrenince çılgına döndü. Dairenin kapısını üç kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi karakola gitti, kiracılar itfaiyeyi aradı.
Giriş Tarihi: 15.05.2022 12:49Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 13:27