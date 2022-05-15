15 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ev sahibi çılgına döndü! Kiracı evin odalarını yüksek fiyatla başkalarına kiraladı

Ev sahibi çılgına döndü! Kiracı evin odalarını yüksek fiyatla başkalarına kiraladı

İstanbul Avcılar'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere yüksek fiyatlarda oda oda kiraya verdi. Ev sahibi olayı öğrenince çılgına döndü. Dairenin kapısını üç kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi karakola gitti, kiracılar itfaiyeyi aradı.

Giriş Tarihi: 15.05.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 13:27
  • 1
  • 6
Ev sahibi çılgına döndü! Kiracı evin odalarını yüksek fiyatla başkalarına kiraladı

İstanbul Avcılar'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiracı evin odalarını yüksek fiyata başkalarına kiraladı. Ev sahibi çılgına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Ev sahibi çılgına döndü! Kiracı evin odalarını yüksek fiyatla başkalarına kiraladı

ODA ODA KİRALADI

Avcılar'da bir apartmanda, ev sahibi ile kiracılar arasında benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere, yüksek ücretlerle oda oda kiraya veren kiracı, ev sahibiyle tartıştı.

  • 3
  • 6
Ev sahibi çılgına döndü! Kiracı evin odalarını yüksek fiyatla başkalarına kiraladı

KİRACILARI EVE KİLİTLEDİ! POLİSE GİTTİ

Dairenin kapısını 3 kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi, şikayetçi olmak için polis karakoluna gitti. Evde mahsur kalan kiracılar ise itfaiyeyi aradı.

  • 4
  • 6
Ev sahibi çılgına döndü! Kiracı evin odalarını yüksek fiyatla başkalarına kiraladı

Olay yerine gelen itfaiye durumu anlayınca ayrıldı. Fakat ev sahibi ile evdeki kaçak kiracılar arasında kavga çıktı. Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, yaklaşık 2 ay önce dairesini kiraya veren ev sahibi, kiracısının evin odalarını yüksek ücret karşılığında başka kişilere kiraladığını öğrendi.

  • 5
  • 6
Ev sahibi çılgına döndü! Kiracı evin odalarını yüksek fiyatla başkalarına kiraladı

Ev sahibi evi kiraya verdiği 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.