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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İsrail istihbaratından tarihi hata! Yanlışlıkla paylaştılar! Gizli üsleri deşifre oldu İsrail istihbaratından tarihi hata! Yanlışlıkla paylaştılar! Gizli üsleri deşifre oldu Koronavirüs haritasını paylaşmak isteyen İsrail savunma birimleri tarihi bir hataya imza attı. Yalnızca istihbarat biriminin elinde olan çok gizli askeri üslerin koordinatları paylaşıldı. İsraili gazetecilerin fark ettiği yanlış yetkililere haber verilmesiyle son buldu. Giriş Tarihi: 25.03.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 10:35
İsrail koronavirüs haritası yerine gizli askeri üslerin koordinatlarını paylaştı. İstihbarat açığı nedeniyle savunma birimleri teyakkuza geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR HATAYI GAZETECİLER FARK ETTİ
Tarihi hatayı, İsrail'in en köklü gazetelerinden Haaretz çalışanları fark etti. Savunma kuvvetleri ile iletişime geçen gazeteciler hatayı yetkililere bildirdi.
DAKİKALARCA YAYINDA KALDI
Ancak bu süre içinde askeri noktaları içerdiği öne sürülen harita dakikalarca yayında kaldı. O haritada sadece İsrail istihbaratı tarafından bilinen gizli üslerin adları açık konumları ve sayılarına dair ayrıntılı bilgileri yer aldı.
Haritada İsrail Hava Kuvvetleri'ne dair üslerin bilgileri de deşifre oldu.
İsrail sivil cephe komutanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada harita yayınında yapılan yanlışlığa ordunun sivil haritalara erişiminde yaşanan karışıklığın neden olduğunu bildirdi.
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