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İsrail istihbaratından tarihi hata! Yanlışlıkla paylaştılar! Gizli üsleri deşifre oldu

Koronavirüs haritasını paylaşmak isteyen İsrail savunma birimleri tarihi bir hataya imza attı. Yalnızca istihbarat biriminin elinde olan çok gizli askeri üslerin koordinatları paylaşıldı. İsraili gazetecilerin fark ettiği yanlış yetkililere haber verilmesiyle son buldu.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.03.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 10:35
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İsrail istihbaratından tarihi hata! Yanlışlıkla paylaştılar! Gizli üsleri deşifre oldu

İsrail koronavirüs haritası yerine gizli askeri üslerin koordinatlarını paylaştı. İstihbarat açığı nedeniyle savunma birimleri teyakkuza geçti.

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İsrail istihbaratından tarihi hata! Yanlışlıkla paylaştılar! Gizli üsleri deşifre oldu

HATAYI GAZETECİLER FARK ETTİ

Tarihi hatayı, İsrail'in en köklü gazetelerinden Haaretz çalışanları fark etti. Savunma kuvvetleri ile iletişime geçen gazeteciler hatayı yetkililere bildirdi.

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İsrail istihbaratından tarihi hata! Yanlışlıkla paylaştılar! Gizli üsleri deşifre oldu

DAKİKALARCA YAYINDA KALDI

Ancak bu süre içinde askeri noktaları içerdiği öne sürülen harita dakikalarca yayında kaldı. O haritada sadece İsrail istihbaratı tarafından bilinen gizli üslerin adları açık konumları ve sayılarına dair ayrıntılı bilgileri yer aldı.

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İsrail istihbaratından tarihi hata! Yanlışlıkla paylaştılar! Gizli üsleri deşifre oldu

Haritada İsrail Hava Kuvvetleri'ne dair üslerin bilgileri de deşifre oldu.

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İsrail istihbaratından tarihi hata! Yanlışlıkla paylaştılar! Gizli üsleri deşifre oldu

İsrail sivil cephe komutanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada harita yayınında yapılan yanlışlığa ordunun sivil haritalara erişiminde yaşanan karışıklığın neden olduğunu bildirdi.

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