İsrail istihbaratından tarihi hata! Yanlışlıkla paylaştılar! Gizli üsleri deşifre oldu

DAKİKALARCA YAYINDA KALDI

Ancak bu süre içinde askeri noktaları içerdiği öne sürülen harita dakikalarca yayında kaldı. O haritada sadece İsrail istihbaratı tarafından bilinen gizli üslerin adları açık konumları ve sayılarına dair ayrıntılı bilgileri yer aldı.