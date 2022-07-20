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Haberler Galeri İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...

İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İSKİ tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan'da sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ su kesintisi takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 12:29
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İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...

İSKİ son dakika açıklaması ile su kesintisi yapılacak bölgeleri duyurdu. İstanbul'un birçok bölgesinde yapılacak su kesintisinin, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler kesinti yapılacak bölgelere çevrildi. Peki, 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan'da sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ su kesintisi takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

20 Temmuz su kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatleri:

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İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...

ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler: Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi: 20.07.2022 09:15
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...

BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 20.07.2022 10:47
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...

BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler: Kulaksız Mah,Kadımehmet Efendi Mah
Arıza Sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 20.07.2022 12:00
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.