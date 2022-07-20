İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İSKİ tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan'da sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ su kesintisi takvimi...