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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İşkence odası böyle görüntülendi! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu... İşkence odası böyle görüntülendi! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu... Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos tatil beldesinde, otel işletmecisi Orhan Kaplan'ın, oteli boşaltmadığı gerekçesiyle Rus G.A. ve 15 arkadaşı tarafından işkenceye uğradığı oda görüntülendi. Oteldeki turistlerden birinin jandarmaya giderek durumu bildirmesiyle ortaya çıkan olayda otele gelen jandarma ekipleri odadaki yatak üzerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde yatan Kaplan'ı çözdü. Kaplan tedavi için hastaneye götürülürken, saldırganlar ise jandarma karakoluna götürüldü. Giriş Tarihi: 26.10.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 13:06
Antalya'da yaşayan Orhan Kaplan, mayıs ayında Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta Rus vatandaşı G.A.'ya ait oteli 5 aylığına kiraladı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri istediği gibi gitmeyen Kaplan, sözleşmesinin bitmesine yakın otel sahibini arayarak, sözleşmesini bir süre uzatmak istediğini belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak G.A. oteli hemen boşaltmasını söyledi. Bunun üzerine Kaplan, otelde turistlerin olduğunu, konaklama sürelerinin bitmesini ve eşyalarını toparlamak için 15 gün süre istedi. İddiaya göre otel sahibi G.A., bu talebi reddedip, oteli hemen boşaltması gerektiğini yineleyip, tehdit etti. Kaplan ise aynı gün oteli boşaltmasının mümkün olmadığını, hukuki yollara başvurmasını söyledi.
TURİSTLER ŞOKA GİRDİ
21 Ekim günü, konaklayan turistler ve personel otelde kahvaltı yaparken, G.A. ile birlikte 15 kişilik Rus grup geldi. Kaplan'ı yere yatıran gruptan 3 kişi, ellerini ve ayaklarını plastik kelepçe ve bantla bağlayarak dövmeyen başladı. Müdahale etmek isteyen otel personeli Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayan gruptakiler, onları da darbetti. Şoke olan turistler müdahil olmak isteyince, gruptakiler onlardan oteli hemen boşaltmalarını söyledi.
KASADAKİ PARAYI ALDILAR
Gruptan 4 kişi, elleri ve ayakları bağlı olan Orhan Kaplan'ı bu kez boş bir odaya götürüp yaklaşık yarım saat boyunca dövdü. Bu sırada Kaplan'a senet imzalatmak isteyen kişiler, kolunu da kırmaya çalıştı. Dışarıda bulunan gruptan 1 kişi, kasada bulunan bin 200 lirayı aldı.
EL VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE ODADA BULUNDU
Turistlerden biri jandarmaya giderek, durumu bildirdi. Otele gelen jandarma ekipleri, odadaki yatak üzerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde yatan Kaplan'ı çözdü. Kaplan tedavi için hastaneye götürülürken, saldırganlar ise jandarma karakoluna götürüldü. Saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konaklayan turistler ve darp raporu alan çalışanlar ile Kaplan otele gelerek, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.