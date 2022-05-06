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İşkence günlüğü! Savcılık harekete geçti: Öldürüp intihar süsü verdi
Hatay'da 5 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli 37 yaşındaki Medine Kara, günlüğüne işkenceyi yazmıştı. Günlükte yazanların ortaya çıkmasının ardından savcılık harekete geçti. Medine'nin ablası Nuray Değirmenci, "Kardeşimi öldürüp intihar süsü verildi. İşkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Kardeşimi gelinlikle verdik kefenle aldık" dedi.
Giriş Tarihi: 06.05.2022 08:25Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 08:25