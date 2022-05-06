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İşkence günlüğü! Savcılık harekete geçti: Öldürüp intihar süsü verdi

Hatay'da 5 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli 37 yaşındaki Medine Kara, günlüğüne işkenceyi yazmıştı. Günlükte yazanların ortaya çıkmasının ardından savcılık harekete geçti. Medine'nin ablası Nuray Değirmenci, "Kardeşimi öldürüp intihar süsü verildi. İşkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Kardeşimi gelinlikle verdik kefenle aldık" dedi.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 08:25
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İşkence günlüğü! Savcılık harekete geçti: Öldürüp intihar süsü verdi

Henüz bir yıllık evli olan Medine Kara 8 Eylül 2017'de Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşadığı evde iple asılı halde bulundu. Eşi Ahmet Kara, genç kadının cenaze törenine katılmadı.

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İşkence günlüğü! Savcılık harekete geçti: Öldürüp intihar süsü verdi

Otopside genç kadının vücudunda 'doku bozukluğu' tespit edilirken, vücudunda 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yönündeki rapor üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı.

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İşkence günlüğü! Savcılık harekete geçti: Öldürüp intihar süsü verdi

Medine'nin intihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı. Bu arada Medine'nin yaşadığı işkenceleri günlüğüne yazdığı ortaya çıktı.

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İşkence günlüğü! Savcılık harekete geçti: Öldürüp intihar süsü verdi

Medine Kara'nın günlüğüne "Evine ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürürüm seni öldürürüm dedin. O silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin, sustum.

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İşkence günlüğü! Savcılık harekete geçti: Öldürüp intihar süsü verdi

Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Evden çıkmayayım diye odaya kilitledin. O günleri unutmadım. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol" yazdığı görüldü.