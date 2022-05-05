05 Mayıs 2022, Perşembe
8,5 yıl önce anne ile oğlunun öldüğü yangında sıcak gelişme: Kundaklama çıktı
İzmir'de 8 buçuk sene önce 32 yaşındaki Filiz Biçer ve 12 yaşındaki oğlu İsmail Biçer'in evlerindeki yangında öldüğü olaya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Olayda evi kundakladığı tespit edilen Hakan Gök'ün de içlerinde bulunduğu üç zanlı tutuklandı. Evli olan Gök'ün emniyete ifadesinde, Filiz Biçer ile bir dönem yaşadığı yasak aşkı eşinin öğrenmesi üzerine korkup mahalleden gitmesi için evi kundakladığını söylediği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.05.2022 16:47
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13