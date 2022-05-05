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8,5 yıl önce anne ile oğlunun öldüğü yangında sıcak gelişme: Kundaklama çıktı

İzmir'de 8 buçuk sene önce 32 yaşındaki Filiz Biçer ve 12 yaşındaki oğlu İsmail Biçer'in evlerindeki yangında öldüğü olaya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Olayda evi kundakladığı tespit edilen Hakan Gök'ün de içlerinde bulunduğu üç zanlı tutuklandı. Evli olan Gök'ün emniyete ifadesinde, Filiz Biçer ile bir dönem yaşadığı yasak aşkı eşinin öğrenmesi üzerine korkup mahalleden gitmesi için evi kundakladığını söylediği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2022 16:47
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8,5 yıl önce anne ile oğlunun öldüğü yangında sıcak gelişme: Kundaklama çıktı

Kan donduran vahşet, 16 Ekim 2013 tarihinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleşti. Filiz Biçer ile oğlu İsmail'in yaşadığı evde, gece saat 04.30 sularında yangın çıktı.

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8,5 yıl önce anne ile oğlunun öldüğü yangında sıcak gelişme: Kundaklama çıktı

ANNE OĞULUN CESEDİ BULUNDU

Etraftaki vatandaşların ihbarıyla adrese polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevleri söndürüp içeri girince anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu.

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8,5 yıl önce anne ile oğlunun öldüğü yangında sıcak gelişme: Kundaklama çıktı

ÖZEL EKİP KURULDU

Savcının incelemesi ve İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Filiz Biçer ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Anne-oğulun ölümündeki şüphe üzerine soruşturma başlatıldı, sonuç alınamayınca da dosya rafa kaldırıldı.

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8,5 yıl önce anne ile oğlunun öldüğü yangında sıcak gelişme: Kundaklama çıktı

8 BUÇUK YIL SONRA YENİDEN SORGU

Olaydan 8,5 yıl sonra dosyayı raftan indiren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı özel ekip, yangının çıktığı tarihte mahallede oturan, görgü tanıkları ve şüphelendikleri kişileri yeniden sorguladı.

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8,5 yıl önce anne ile oğlunun öldüğü yangında sıcak gelişme: Kundaklama çıktı

11 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından olayın sıradan bir yangın olmadığı, 'tasarlayarak, kundaklama suretiyle' çıktığı belirlendi. Bu yönde yoğunlaşan ekipler, evi Filiz Biçer'in eviyle aynı caddede olan Hakan Gök'ün kundakladığını tespit etti. Biçer ile bir dönem birliktelik yaşayan Gök'ün, bu ilişkiyi eşinin öğrenmesinin ardından evi ateşe verdiği öğrenildi. Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Hakan Gök (50) ile S.G., M.G., H.G., H.Ç., N.K., M.Y.K., İ.Ç., E.D. (41), A.D. (49) ve A.D. (56) gözaltına alındı.