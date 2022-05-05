8,5 yıl önce anne ile oğlunun öldüğü yangında sıcak gelişme: Kundaklama çıktı

11 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından olayın sıradan bir yangın olmadığı, 'tasarlayarak, kundaklama suretiyle' çıktığı belirlendi. Bu yönde yoğunlaşan ekipler, evi Filiz Biçer'in eviyle aynı caddede olan Hakan Gök'ün kundakladığını tespit etti. Biçer ile bir dönem birliktelik yaşayan Gök'ün, bu ilişkiyi eşinin öğrenmesinin ardından evi ateşe verdiği öğrenildi. Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Hakan Gök (50) ile S.G., M.G., H.G., H.Ç., N.K., M.Y.K., İ.Ç., E.D. (41), A.D. (49) ve A.D. (56) gözaltına alındı.