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Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
Espiye ilçesine bağlı Akkaya köyünde yaşayan 7 kadın, doğadan topladıkları ısırgan otlarının lifinden iplik yaparak ekonomiye kazandırıyor. Muhtar Fahrettin Kılıç, "Bölgemizin yanı sıra İstanbul ve Denizli'de bulunan bazı tekstil firmalarıyla temasa geçtik. Buralardan olumlu geri dönüşler aldık. Küçük miktarlarda da olsa gelen siparişler doğrultusunda üretimimize devam ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 31.05.2022 13:39Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 13:39
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Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
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14
Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
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14
Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
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14
Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
5
14
Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor