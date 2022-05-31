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Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor

Espiye ilçesine bağlı Akkaya köyünde yaşayan 7 kadın, doğadan topladıkları ısırgan otlarının lifinden iplik yaparak ekonomiye kazandırıyor. Muhtar Fahrettin Kılıç, "Bölgemizin yanı sıra İstanbul ve Denizli'de bulunan bazı tekstil firmalarıyla temasa geçtik. Buralardan olumlu geri dönüşler aldık. Küçük miktarlarda da olsa gelen siparişler doğrultusunda üretimimize devam ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 31.05.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 13:39
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Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor

Giresun'un Espiye ilçesinde kadınlar, köylerinde topladıkları ısırgan otundan elde ettikleri iplikleri tekstil firmalarına pazarlamaya başladı.

Sahile yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 168 nüfuslu Akkaya köyünün muhtarlığı, doğada bol miktarda bulunan ısırgan otunun ekonomiye kazandırılması için çalışma başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor

Çalışma kapsamında köydeki kadınlar, topladıkları ısırgan otunu kuruttuktan sonra saplarından elde edilen lifleri ipliğe dönüştürüyor.

Köy muhtarı Fahrettin Kılıç, yaptığı açıklamada, ısırgan otunun yörede fazla olduğunu ancak değerlendirilemediğini söyledi.

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Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor

Giresun'da ısırgan otundan iplik üretimine yönelik çeşitli kurumların çalışmaları olduğunu duyduğunu belirten Kılıç, köyünde bu bitkiden iplik üretimi gerçekleştirmeye yönelik 7 yıl önce araştırmalara başladığını anlattı.

Kılıç, köydeki kadınları bir araya getirdiğini ve deneme yanılma yöntemiyle çalışmalara başladıklarını ifade ederek "Uzun ve meşakkatli sürecin ardından hedeflediğimiz iplik üretimini gerçekleştirdik. Ancak araya pandemi girince üretim çalışmaları sekteye uğradı." dedi.

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Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor

İlk yıllarda üretilen az miktardaki ipliklerden deneme amaçlı çorapların dokunduğunu dile getiren Kılıç, bunların bölge pazarlarında ve yöreye gelen misafirlere yönelik tanıtımlarda kullandıklarını ifade etti.

Salgının etkilerinin geçen yıldan itibaren azalmasıyla üretime ağırlık verdiklerini belirten Kılıç, şöyle devam etti:

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Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor
Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor

"Bölgemizin yanı sıra İstanbul ve Denizli'de bulunan bazı tekstil firmalarıyla temasa geçtik. Buralardan olumlu geri dönüşler aldık. Yine bazı üniversitelerden de araştırmalarda kullanılmak üzere talepler alıyoruz. Küçük miktarlarda da olsa gelen siparişler doğrultusunda üretimimize devam ediyoruz."