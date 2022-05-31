Isırgan otundan üretiliyor: Kilosu 12 ila 15 bin liradan alıcı buluyor

"Bölgemizin yanı sıra İstanbul ve Denizli'de bulunan bazı tekstil firmalarıyla temasa geçtik. Buralardan olumlu geri dönüşler aldık. Yine bazı üniversitelerden de araştırmalarda kullanılmak üzere talepler alıyoruz. Küçük miktarlarda da olsa gelen siparişler doğrultusunda üretimimize devam ediyoruz."