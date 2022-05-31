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Batman'da görenleri şaşkına çeviren olay! Düğünde damada cenaze töreni hazırladılar

Batman'da bir düğünde damadın yakın arkadaşları damada sürpriz hazırlayarak düğün salonuna 'Acı Kaybımız' yazılı çelenk ile girip cenaze merasimi düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan sürpriz cenaze merasimi beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:58
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Batman’da görenleri şaşkına çeviren olay! Düğünde damada cenaze töreni hazırladılar

Düğünde damat için cenaze töreni yapıldı: Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı! Batman'da dünya evine giren Helin ve Serdar Ulu çifti, düğünlerinde karşılaştıkları sürprizle unutulmaz anlar yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Batman’da görenleri şaşkına çeviren olay! Düğünde damada cenaze töreni hazırladılar

DÜĞÜNDE DAMADA CENAZE ŞAKASI

Damadın yakın arkadaşı olan Vedat Aker, arkadaşlarıyla birlikte düğüne damga vuran sıra dışı bir organizasyona imza attı.

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Batman’da görenleri şaşkına çeviren olay! Düğünde damada cenaze töreni hazırladılar
Ellerine aldıkları çelenge, "Acı kaybımız" yazarak, jeneriklik müzik eşliğinde salona giren gençler, damadın bir fotoğrafını da ellerinde taşıyarak, cenaze töreni havası oluşturdu.
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Batman’da görenleri şaşkına çeviren olay! Düğünde damada cenaze töreni hazırladılar

KAHKAHALARA BOĞULDULAR

Düğünde bulunanlar kısa süreliğine şaşkınlık yaşarken daha sonra ise olayın damadın arkadaşları tarafından organize edilen bir şaka olduğu anlaşılması üzerine davetliler kahkaha boğuldu.

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Batman’da görenleri şaşkına çeviren olay! Düğünde damada cenaze töreni hazırladılar

Damada cenaze merasimi sürprizini organize eden damadın arkadaşı Vadet Aker, SABAH'a konuştu.

Aker, "Genellikle evlenen arkadaşlarımız bekarlarla artık vakit geçirmemeye başlıyor. Birçok arkadaşımız evlendikten hemen sonra eskisi gibi bizlerle dışarı çıkamazken çoğu zaman onları ortamımıza davet ettiğimizde ise değişik bahanelerle bizleri ekiyorlar.