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Isırdığı anda beyni küçültüyor! İstanbul'da 'Aedes' tehlikesi

Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi nedeniyle sivrisineklerin hastalık bulaştırma riski devam ediyor. Sivrisinek kaynaklı birçok hastalık bulunurken, bunlardan biri de Zika virüsüdür. 'Aedes' türü sivrisineklerin İstanbul'da artması endişeye yol açtı. Zika virüsünün bulaşmasına neden olan aedes türü sivrisinekler, hamileler başta olmak üzere birçok kişi için tehlike yaratıyor. Isırdığı anda anne karnındaki bebeğin beyninin küçülmesine neden olan aedes sivrisinekleriyle mücadelede ilaçlama yeterli olmuyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.08.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 14:32
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Isırdığı anda beyni küçültüyor! İstanbul’da ’Aedes’ tehlikesi

İlk kez 1947 yılında Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda görülen virüs, aedes türü sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen aedes sivrisineklerindeki artış paniğe yol açtı.

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Isırdığı anda beyni küçültüyor! İstanbul’da ’Aedes’ tehlikesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bengisu Ay, "Zika virüs Flavivirus grubundan bir RNA Virüsüdür. Aslında orjini hayvanlardır, insanlara rastlantısal olarak geçer. İnsanlara Aedes aegypti isimli sivrisinekle bulaşır. Aedes sivrisinekler içinde en tehlikeli türdür, Zikavirus dışında sarı humma dang humması gibi mikroorganizmaların da bulaşmasında rol oynar." dedi.

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Isırdığı anda beyni küçültüyor! İstanbul’da ’Aedes’ tehlikesi

GENELLİKLE GÜNDÜZLERİ ISIRIYOR!

Aedes türü sivrisineklerinin genellikle gündüzleri ısırdığını belirten Dr. Bengisu Ay, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Daha çok tropikal bölgelerde yaşayan bu sivrisineklere son yıllarda ılıman bölgelerde de rastlanmıştır. Zika virüs hastalığı genelde hafif hastalık tablosu ile atlatılır. Ölümcül olması beklenen bir durum değildir. Hastaneye yatış çoğunlukla gerekmez."

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Isırdığı anda beyni küçültüyor! İstanbul’da ’Aedes’ tehlikesi

BELİRTİLER GRİBAL ENFEKSİYONA ÇOK BENZİYOR

Zika virüsü ve gribal enfeksiyon büyük benzerlik gösteriyor. Bu nedenle herhangi bir belirtinin çıkması durumunda uzman doktora danışmak gerekiyor. Dr. Ay, zika virüsünün belirtilerini şöyle açıkladı; "Sivrisineğin ısırmasından 3-12 gün sonra bulgular başlar.

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Isırdığı anda beyni küçültüyor! İstanbul’da ’Aedes’ tehlikesi

En sık görülen belirtiler;

Aniden başlayan ateş
Döküntü
Eklem ağrıları
Gözlerde kızarıklık
Eklemlerde, özellikle el ve ayaklardaki küçük eklemlerde şişmeler
Kas ağrısı
Baş ağrısı
Gözlerin arkasında ağrı ve kusma