Isırdığı anda beyni küçültüyor! İstanbul'da 'Aedes' tehlikesi

Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi nedeniyle sivrisineklerin hastalık bulaştırma riski devam ediyor. Sivrisinek kaynaklı birçok hastalık bulunurken, bunlardan biri de Zika virüsüdür. 'Aedes' türü sivrisineklerin İstanbul'da artması endişeye yol açtı. Zika virüsünün bulaşmasına neden olan aedes türü sivrisinekler, hamileler başta olmak üzere birçok kişi için tehlike yaratıyor. Isırdığı anda anne karnındaki bebeğin beyninin küçülmesine neden olan aedes sivrisinekleriyle mücadelede ilaçlama yeterli olmuyor.