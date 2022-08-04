04 Ağustos 2022, Perşembe
Isırdığı anda beyni küçültüyor! İstanbul'da 'Aedes' tehlikesi
Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi nedeniyle sivrisineklerin hastalık bulaştırma riski devam ediyor. Sivrisinek kaynaklı birçok hastalık bulunurken, bunlardan biri de Zika virüsüdür. 'Aedes' türü sivrisineklerin İstanbul'da artması endişeye yol açtı. Zika virüsünün bulaşmasına neden olan aedes türü sivrisinekler, hamileler başta olmak üzere birçok kişi için tehlike yaratıyor. Isırdığı anda anne karnındaki bebeğin beyninin küçülmesine neden olan aedes sivrisinekleriyle mücadelede ilaçlama yeterli olmuyor.
Giriş Tarihi: 04.08.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 14:32
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11