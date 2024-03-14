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Haberler Galeri Işın Karaca'dan Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında şoke eden iddia: "Annem yanlış ilaç yüzünden..."

Işın Karaca'dan Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında şoke eden iddia: "Annem yanlış ilaç yüzünden..."

Türkiye günlerdir Eylem Tok ve katil oğlunu konuşuyor. İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi tarafından önce ABD'ye kaçırılmıştı. Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin soruşturma sürerken, Işın karaca'dan gelen bir iddia sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:38
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Işın Karaca’dan Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında şoke eden iddia: Annem yanlış ilaç yüzünden...

Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor! Canavar anne Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, lüks bir araçla 5 kişiyi birden ezdi.

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Işın Karaca’dan Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında şoke eden iddia: Annem yanlış ilaç yüzünden...

Kazada Murat Acı hayatını kaybederken beraberindeki 4 kişi yaralandı.

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Işın Karaca’dan Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında şoke eden iddia: Annem yanlış ilaç yüzünden...

Kaza günü olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırdı.

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Işın Karaca’dan Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında şoke eden iddia: Annem yanlış ilaç yüzünden...

İki isim hakkında kırmızı bülten çıkarılırken ABD'den gelen görüntüler kamu vicdanını rahatsız etti.

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Işın Karaca’dan Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında şoke eden iddia: Annem yanlış ilaç yüzünden...

Katil Timur Cihantimur'un canavar annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntülerinde pişkin bir şekilde gülümsemeleri ise kan dondurdu.