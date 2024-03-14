Işın Karaca'dan Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında şoke eden iddia: "Annem yanlış ilaç yüzünden..."

Türkiye günlerdir Eylem Tok ve katil oğlunu konuşuyor. İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi tarafından önce ABD'ye kaçırılmıştı. Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin soruşturma sürerken, Işın karaca'dan gelen bir iddia sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...