Büyükşehir Listesi Değişiyor! İlk Tabelası Gözüktü! 82-83-84-85. İl Olmaya Aday İlçeler Belli Oldu

Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan "Batman Büyükşehir Belediyesi" tabelası sosyal medyada gündem oldu. Tabela "Batman Büyük Şehir mi oluyor? Sorunu akıllara getirdi. Ayrıca 2024 yılı itibari ile 76 ilçenin de il olma potansiyeli bulunuyor. Söz konusu hamle ile birlikte il, İlçe ve Büyükşehir statülerinde bir değişikliğe gidip gidilmeyeceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar…