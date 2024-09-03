03 Eylül 2024, Salı
İnternetten gördü yapılamaz denileni yaptı! İlçede bir ilk: Hasat için geri sayım başladı
Doğu bölgemizin gözde illerinden biri olan Hakkari'de bir çiftçi yıllar önce internette gördüğü kestane fidelerini alarak ekim yapmak istedi. Bir süre sonra inanılmaz sonuçlar alan çiftçi ilçede bir ilke imza attı ve hasat hazırlıklarına başladı. Yaptığı ekim ile takdir toplayan üretici Ekim ayında ilk hasadına başlayacak.
Giriş Tarihi: 03.09.2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 19:33