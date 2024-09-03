İnternetten gördü yapılamaz denileni yaptı! İlçede bir ilk: Hasat için geri sayım başladı

Üreticilerin emekler vererek yetiştirdiği ürünlerden verim alma vakti geldi ve hasat için kollar sıvandı. Hakkari'deki üretici Hasan Soydan da onlardan biri oldu. Soydan yıllar önce internet üzerinden gördüğü kestane fidelerini merak etti ve ekmek için sipariş verdi.