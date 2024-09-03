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İnternetten gördü yapılamaz denileni yaptı! İlçede bir ilk: Hasat için geri sayım başladı

Doğu bölgemizin gözde illerinden biri olan Hakkari'de bir çiftçi yıllar önce internette gördüğü kestane fidelerini alarak ekim yapmak istedi. Bir süre sonra inanılmaz sonuçlar alan çiftçi ilçede bir ilke imza attı ve hasat hazırlıklarına başladı. Yaptığı ekim ile takdir toplayan üretici Ekim ayında ilk hasadına başlayacak.

Giriş Tarihi: 03.09.2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 19:33
İnternetten gördü yapılamaz denileni yaptı! İlçede bir ilk: Hasat için geri sayım başladı

Üreticilerin emekler vererek yetiştirdiği ürünlerden verim alma vakti geldi ve hasat için kollar sıvandı. Hakkari'deki üretici Hasan Soydan da onlardan biri oldu. Soydan yıllar önce internet üzerinden gördüğü kestane fidelerini merak etti ve ekmek için sipariş verdi.

İnternetten gördü yapılamaz denileni yaptı! İlçede bir ilk: Hasat için geri sayım başladı

Gelen fideleri eken Soydan hiç beklenmedik sonuçlar aldı ve takdir topladı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Soydan bölgede bir ilki gerçekleştirerek olan üretimle adından söz ettirdi.

İnternetten gördü yapılamaz denileni yaptı! İlçede bir ilk: Hasat için geri sayım başladı

Fideleri bahçesine dikerek emek veren Soydan, ilçede bir ilk olarak ekim ayında hasada başlayacak.

Soydan'ı köyünde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri, başarılı çiftçiyi tebrik etti.

İnternetten gördü yapılamaz denileni yaptı! İlçede bir ilk: Hasat için geri sayım başladı

Yiğit ve kurum mühendisleri tüm bölgede aynı durumun çoğalması dileğinde bulundular.

İnternetten gördü yapılamaz denileni yaptı! İlçede bir ilk: Hasat için geri sayım başladı

Bölgede tarımda güzel manzaralar yaşandığını belirten Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır da örnek üreticiyi takdir ederek şu şekilde konuştu: