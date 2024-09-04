04 Eylül 2024, Çarşamba
Hasat başlamadan görücüye çıktı! Duyan akın etti kilosu 300 TL: Üreticinin en büyük gelir kaynağı
Siirt'te fıstıklar için henüz hasat vakti gelmedi ama seveni çok olduğu için yeni mahsul fıstıklar tezgahlardaki yerini aldı. Mevsimin başlaması ile birlikte Siirt fıstığının satışa sunulduğunu duyanlar almak için akın etti. Kilosu 300 TL'den satışa çıkan Siirt'in yeşil altını bölgedeki çiftçilerin en büyük gelir kaynağı olmuş durumda. Kurusundan yaşına kadar pek lezzetli olan Siirt fıstığının vücut için faydaları da say say bitmiyor.
Giriş Tarihi: 04.09.2024 00:17 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 00:17