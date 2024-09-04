04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Hasat başlamadan görücüye çıktı! Duyan akın etti kilosu 300 TL: Üreticinin en büyük gelir kaynağı

Hasat başlamadan görücüye çıktı! Duyan akın etti kilosu 300 TL: Üreticinin en büyük gelir kaynağı

Siirt'te fıstıklar için henüz hasat vakti gelmedi ama seveni çok olduğu için yeni mahsul fıstıklar tezgahlardaki yerini aldı. Mevsimin başlaması ile birlikte Siirt fıstığının satışa sunulduğunu duyanlar almak için akın etti. Kilosu 300 TL'den satışa çıkan Siirt'in yeşil altını bölgedeki çiftçilerin en büyük gelir kaynağı olmuş durumda. Kurusundan yaşına kadar pek lezzetli olan Siirt fıstığının vücut için faydaları da say say bitmiyor.

Giriş Tarihi: 04.09.2024 00:17 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 00:17
Hasat başlamadan görücüye çıktı! Duyan akın etti kilosu 300 TL: Üreticinin en büyük gelir kaynağı

Fıstık denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Siirt'te fıstık tezgahlardaki yerini almaya başladı. Hasadın tam olarak başlamamasına rağmen fıstıkların satışa çıktığını duyan vatandaşlar almak için akın etti.

Hasat başlamadan görücüye çıktı! Duyan akın etti kilosu 300 TL: Üreticinin en büyük gelir kaynağı

Siirt'te tadı ile damak çatlatan ve çiftçilerin en büyük gelir kaynaklarından olan taze Siirt fıstığı yeni mahsulü piyasa çıktı ve tezgahlarda yerini almaya başladı.

Hasat başlamadan görücüye çıktı! Duyan akın etti kilosu 300 TL: Üreticinin en büyük gelir kaynağı

Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği Siirt fıstığının bu yıl ki fiyatı 300 TL'den alıcı buluyor. Siirt fıstığının kızarmış olanları toplanmaya başlarken, Eylül ayı içerisinde Siirt fıstığının hasadının tamamlanması bekleniyor.

Hasat başlamadan görücüye çıktı! Duyan akın etti kilosu 300 TL: Üreticinin en büyük gelir kaynağı

Bu yılki fıstıkların güzel olduğunu belirten kuruyemiş esnafı Ramazan Yılmaz, "Tam hasadımız başlamamış. 15 Eylül'de hasadımız başlıyor." dedi ve şöyle konuştu:

Hasat başlamadan görücüye çıktı! Duyan akın etti kilosu 300 TL: Üreticinin en büyük gelir kaynağı

"KIŞLIK YAPIP DOLABA BİLE ATIYORLAR"

"Şu anki fiyatını da 300 liradan başlattık. Siirt halkımız da bu fıstığı çok seviyor. Kimisi yaş halini daha çok seviyor. Kuru halini sevmiyor fıstığın. Her zaman olmadığı için bazıları alıp da kışlık yapıp dolaplarına da koyabiliyor. Fıstıklarımızın hepsi çatlak, hepsi tek tek seçilmiş. Dalından seçerek geliyor bu fıstıklar bize."