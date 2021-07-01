Bir ton ağırlığındaki tosunu arabayla takas edecek! Çankırı'daki "Paşa" alıcısını bekliyor

Çankırı'da "Paşa" ismindeki 1 tonluk kurbanlık tosun tam 26 bin liraya satılmayı bekliyor. Paşa'yı yetiştiren besici Metin Kantar genç boğanın canlı ağırlığının 1 ton olduğunu ifade ederken "Arabaya ihtiyacım var arabayla takas edebilirim. 3 yıldır bu hayvan bende. 50-60 hayvanı satışa çıkardım, şu an 10-15 hayvanım kaldı." ifadelerini kullandı. Çocukluktan beri hayvancılıkla uğraştığını belirten Kantar, Paşa'nın hayvan pazarındaki en büyük hayvan olduğunu ifade etti.