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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!

Adana'nın Karataş ilçesi kıyılarında avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, ekonomik değeri olmaması ve ağları parçalaması nedeniyle balıkçıları mağdur etti.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:50
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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!
İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!

Adana'da Karataşlı balıkçılar, ağları parçalayan insan yüzlü sapan balığının, toksini siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan balon balıklarından ekonomik olarak daha zararlı olduğunu söyledi.

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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!
İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!

Balıkçı Hakan Kangal, kış mevsiminin gelmesiyle balon balıklarının azaldığını ancak sapan balığı popülasyonunun arttığını kaydetti.

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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!
İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!

Tüccarların sapan balığını temizlenmiş halde kilosunu 1,5 TL'den aldıklarını anlatan Kangal, temizlemesi çok zahmetli olduğu için avladıkları bu balıkları satmayıp denize attıklarını dile getirdi.

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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!
İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!

Sapan balığı yoğunluğu nedeniyle değerli balıkları da avlayamadıklarını vurgulayan Kangal şunları söyledi:

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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!
İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!

"Bu balığın hiç kıymeti olmadığı için bizi yoruyor. Mesela bugün 4 kişi ava çıktık. Hemen hemen bir ton ağırlığında bu balıktan çıktı. Bu balıklar biraz hacimli olduğu için bütün ağı kaplıyor. Mürekkep balığı, dil balığı için ava çıktık ancak bu balıklar yüzünden çok az balık avlayabildik. Beklentimiz zaten 30 kilo değerli balıktı yani bin lira gelir bekliyorduk ancak bugünkü kazancımız 150-200 TL. Emek harcayan 4 arkadaşımızın yemek parasını bile çıkaramayacağız."