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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!
Adana'nın Karataş ilçesi kıyılarında avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, ekonomik değeri olmaması ve ağları parçalaması nedeniyle balıkçıları mağdur etti.
Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:50
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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!
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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!
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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!
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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!
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İnsan yüzlü sapan balığı balıkçıların kabusu oldu!