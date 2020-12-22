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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İnsan yüzlü keçi dehşete düşürdü! Milyonlar gözlerine inanamadı İnsan yüzlü keçi dehşete düşürdü! Milyonlar gözlerine inanamadı
İnsan yüzlü keçi milyonları şaşkına çevirdi. Malezya'nın güneyindeki Felda köyünde yaşayan çiftçi İbrahim Basir, doğum yapan keçilerinden birinin insan yavrusu gibi göründüğünü fark edince hayatının şokunu yaşadı. İşte insan yüzlü keçinin inanılmaz görüntüsü...
Giriş Tarihi: 22.12.2020 01:05 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 01:09
Çiftçi ahırı açtığında hayatının şokunu yaşadı. İnsan yüzlü keçi milyonları şaşırttı.
Malezya'nın güneyindeki Felda köyünde yaşayan İbrahim Basir, doğum yapan keçilerinden birinin insan yavrusu gibi göründüğünü fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı.
"Kontrol etmeye gittim, büyük şok yaşadım" diyen Basir, şöyle konuştu : "Ağzım açık kaldı. Yüzü, burnu, kısa bacakları ve hatta yumuşak bedeninin hali, bir bebeğe benziyordu. Oysaki tüm vücudunu kaplayan açık kahverengi tüyler bir keçinin bedenini andırıyordu." Keçi yavrusuyla ilgili dikkat çeken bir diğer durum ise keçi yavrusunun göbek kordonunun da olmaması. Doğumundan sonra fazla yaşamayan keçi yavrusunun cansız bedeni Veteriner Hizmetleri Departmanı'na teslim edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde de insan yüzlü bir kuzu doğdu.
Benzer bir olay İzmir'in Tire İlçesi'nde görüldü. İnsana benzeyen yüzüyle ölü olarak doğan oğlak, görenleri hayrete düşürdü. Alışılmışın aksine tek tırnaklı olan oğlak gülümsemeyi andıran ağzı ve göz çukurları bir insan yüzünü anımsatıyor.
Filistin'in Gazze kentinde ise 8 ayaklı insan yüzlü keçi doğdu.
Oveido, insanı andıran bir yüzle doğan keçinin hayatta kaldığı üç saat boyunca oldukça sinirli olduğunu ve ilginç hareketlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.