İnsan yüzlü keçi dehşete düşürdü! Milyonlar gözlerine inanamadı

Çiftçi ahırı açtığında hayatının şokunu yaşadı. İnsan yüzlü keçi milyonları şaşırttı.

Malezya'nın güneyindeki Felda köyünde yaşayan İbrahim Basir, doğum yapan keçilerinden birinin insan yavrusu gibi göründüğünü fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"Kontrol etmeye gittim, büyük şok yaşadım" diyen Basir, şöyle konuştu : "Ağzım açık kaldı. Yüzü, burnu, kısa bacakları ve hatta yumuşak bedeninin hali, bir bebeğe benziyordu. Oysaki tüm vücudunu kaplayan açık kahverengi tüyler bir keçinin bedenini andırıyordu." Keçi yavrusuyla ilgili dikkat çeken bir diğer durum ise keçi yavrusunun göbek kordonunun da olmaması. Doğumundan sonra fazla yaşamayan keçi yavrusunun cansız bedeni Veteriner Hizmetleri Departmanı'na teslim edildi.