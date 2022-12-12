İncir hakkında sıradışı gerçek! Onlar olmadan yemeniz imkansız! Meğer o çıtırtıların sebebi...

İncir hem kurusu hem de tazesiyle çocuğumuzun severek tükettiği meyveler arasında yer alıyor. Besin değeri oldukça yüksek olan incirin kalp ve mide sağlığına oldukça faydalı olduğu söyleniyor. İncir hakkında kimilerin bildiği kimileri için ise duyunca şaşıracağı bir gerçek ortaya çıktı. Her yediğiniz bir incirde o hayvanın ölüsü bulunuyor. İşte, incirin içerisindeki o çıtırtıların sebebi...