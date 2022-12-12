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İncir hakkında sıradışı gerçek! Onlar olmadan yemeniz imkansız! Meğer o çıtırtıların sebebi...

İncir hem kurusu hem de tazesiyle çocuğumuzun severek tükettiği meyveler arasında yer alıyor. Besin değeri oldukça yüksek olan incirin kalp ve mide sağlığına oldukça faydalı olduğu söyleniyor. İncir hakkında kimilerin bildiği kimileri için ise duyunca şaşıracağı bir gerçek ortaya çıktı. Her yediğiniz bir incirde o hayvanın ölüsü bulunuyor. İşte, incirin içerisindeki o çıtırtıların sebebi...

Giriş Tarihi: 12.12.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 23:01
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İncir hakkında sıradışı gerçek! Onlar olmadan yemeniz imkansız! Meğer o çıtırtıların sebebi...

İncir hakkında bazılarımızın duyduktan sonra belki de tekrar yiyemeyeceği bir gerçek ortaya çıktı. Mevsimindeyken severek tükettiğimiz incirin içerisindeki çıtırtıların arı ölüsü olduğunu biliyor muydunuz? İşte, incir hakkında bilinmeyen gerçekler...

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İncir hakkında sıradışı gerçek! Onlar olmadan yemeniz imkansız! Meğer o çıtırtıların sebebi...

İNCİRİN İÇERİSİNDEKİ ÇITIRTILARIN SEBEBİ NE?

İncir çiçekleri içeride büyüdüğü için özel bir polenleşme sürecine ihtiyaç duyarlar. Polenleri yayması için rüzgara veya arılara bel bağlayamazlar. İşte bu noktada incir arısı devreye girer.

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İncir hakkında sıradışı gerçek! Onlar olmadan yemeniz imkansız! Meğer o çıtırtıların sebebi...

İncirler, genetik malzemesini yayacak incir arısı olmadan türlerini devam ettiremezler. İncir arısı da incir olmadan yaşayamaz çünkü larvalarını buraya bırakır. Bu ilişkiye mutualizm adı verilir.

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İncir hakkında sıradışı gerçek! Onlar olmadan yemeniz imkansız! Meğer o çıtırtıların sebebi...

Dişi incir arısı, yumurtalarını bırakmak için erkek incire girer (bu arada erkek incirleri yemiyoruz). Erkek incir, arının yumurtalarını ikame edecek bir şekle sahiptir. Dişi arının kanatları ve anteni, incirin küçük aralığından içeri girerken kopar, bu yüzden arı içeri girince dışarı çıkamaz.

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İncir hakkında sıradışı gerçek! Onlar olmadan yemeniz imkansız! Meğer o çıtırtıların sebebi...

Bundan sonra yaşam döngüsünü sürdürme görevi yavru arılardadır. Erkek yavru arılar kanatsız doğarlar, çünkü yegâne görevleri dişilerle, yani teknik olarak kız kardeşleriyle çiftleşmek ve incirin dışına doğru bir tünel kazmaktır. Dişi yavru bu tünelden dışarı çıkarak poleni de beraberinde götürür.