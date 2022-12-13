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Bursa'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü | Görüntü çekip paylaştığı yerde 12 saat sonra hayatını kaybetti
Bursa'da bir otomobil, belediye otobüsüne çarpması sonucu ikiye ayrılırken 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Genç sürücünün kazadan 12 saat önce hayatını kaybettiği yolda kaydettiği görüntüsü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.12.2022 06:07Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 06:07