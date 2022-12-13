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Haberler Galeri Bursa'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü | Görüntü çekip paylaştığı yerde 12 saat sonra hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü | Görüntü çekip paylaştığı yerde 12 saat sonra hayatını kaybetti

Bursa'da bir otomobil, belediye otobüsüne çarpması sonucu ikiye ayrılırken 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Genç sürücünün kazadan 12 saat önce hayatını kaybettiği yolda kaydettiği görüntüsü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 06:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 06:07
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Bursa’da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü | Görüntü çekip paylaştığı yerde 12 saat sonra hayatını kaybetti

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Soyulgan (19) idaresindeki 16 BT 261 plakalı Tofaş marka Şahin model otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 16 BOD 03 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

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Bursa’da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü | Görüntü çekip paylaştığı yerde 12 saat sonra hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle Şahin model otomobil ikiye bölündü. Soyulgan ise savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Bursa’da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü | Görüntü çekip paylaştığı yerde 12 saat sonra hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soyulgan'ı olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Bursa’da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü | Görüntü çekip paylaştığı yerde 12 saat sonra hayatını kaybetti

Trafik polisleri ise başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken ikiye bölünen otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

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Bursa’da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü | Görüntü çekip paylaştığı yerde 12 saat sonra hayatını kaybetti

Öte yandan Sayılgan'ın hayatını kaybettiği kazadan yaklaşık 12 saat önce aynı yerde kaydettiği görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.