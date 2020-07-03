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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu
Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin koronavirüs durum raporu yayımlandı. Türkiye'deki ilk corona virüs vakasının 11 Mart 2020'de görülmesinden 28 Haziran 2020 tarihine kadar 3 milyon 297 bin 509 test yapıldığını açıkladı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.07.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 09:50
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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu
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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu
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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu
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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu
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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu