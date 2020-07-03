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Haberler Galeri İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu

İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu

Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin koronavirüs durum raporu yayımlandı. Türkiye'deki ilk corona virüs vakasının 11 Mart 2020'de görülmesinden 28 Haziran 2020 tarihine kadar 3 milyon 297 bin 509 test yapıldığını açıkladı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 09:50
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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu
İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu

TÜRKİYE`NİN COVİD-19 DURUM RAPORU
Türkiye`nin Covid-19 durum raporuna göre, 1-28 Haziran arasında 1 milyon 253 bin 88 test uygulandı. 198 bin 284 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı 5 bin 97 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu
İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu

Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu.

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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu
İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu

22-28 Haziran tarihleri arasında 5 bin 773 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu
İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu

VAKALARIN COĞRAFİ DAĞILIMI
28 Haziran tarihi itibarıyla Türkiye`de ilk vakanın görülmesinden bu yana laboratuvarda onaylanmış toplam 198 bin 284 koronavirüs hastalığı vakası tespit edildi.

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İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu
İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu

VAKALARIN COĞRAFİ DAĞILIMI
Ülke genelinde 100 bin kişi başına vaka artış oranı son 7 günde yüzde 11,8, 14 günde yüzde 23,5 ve 28 günde ise yüzde 41,4 oldu.