İlk vaka görülmesinin üzerinden 115 gün geçti! İşte Türkiye'nin koronavirüs durum raporu

TÜRKİYE`NİN COVİD-19 DURUM RAPORU

Türkiye`nin Covid-19 durum raporuna göre, 1-28 Haziran arasında 1 milyon 253 bin 88 test uygulandı. 198 bin 284 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı 5 bin 97 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu.