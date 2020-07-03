BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları

BİM 3 Temmuz indirimleri başladı. Cuma günü kampanyalarını heyecanla bekleyen BİM müşterileri haftanın sürprizlerini merak ediyordu. 3 Temmuz kataloğunu incelediğimizde birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Sıcak havalarda etkili olacak hem sanayi tip vantilatör hem de şarjlı boyun tipi fan bu hafta en çok dikkat çeken ürünler arasında. Öte yandan oyuncak çeşitleri, tıraş makinesi, terlik gibi ürünler de haftanın indirimleri arasında. İşte BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 09:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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