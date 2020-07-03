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Haberler Galeri BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları

BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları

BİM 3 Temmuz indirimleri başladı. Cuma günü kampanyalarını heyecanla bekleyen BİM müşterileri haftanın sürprizlerini merak ediyordu. 3 Temmuz kataloğunu incelediğimizde birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Sıcak havalarda etkili olacak hem sanayi tip vantilatör hem de şarjlı boyun tipi fan bu hafta en çok dikkat çeken ürünler arasında. Öte yandan oyuncak çeşitleri, tıraş makinesi, terlik gibi ürünler de haftanın indirimleri arasında. İşte BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 09:25
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BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları

BİM aktüel 3 Temmuz kataloğunda neler var? Her hafta olduğu gibi bu cuma günü de birbirinden muhteşem ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, haftanın indirimlerini duyurdu. Sizde markete uğramadan önce aktüel ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Televizyondan tıraş makinesine, züccaciye ürünlerinden oyuncak çeşitlerini birçok ürün müşterilrin beğenisine sunuldu. İşte BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları

Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 1920x1080 full HD
• Usb girişi video ve resim oynatabilme
• Class A enerji tüketimi
• Dahili full HD uydu alıcısı
• Bilgisayar Girişi
• 2x HDMI
• HDMI ( Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü)
• Picture Wizard (Resim sihirbazı kolay resim ayarlama fonksiyonu)
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• ATV Analog Tuner

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BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları

Dijitsu
Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1

• Kısa yer tipi ayak ile yerde kullanım özelliği
• Teleskopik ayak ile normal kullanım özelliği

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BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları

Şarjlı Boyun Tipi Fan

• Katlanabilir ve kolay taşınabilir
• Çalışma Süresi: 2 saat

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BİM aktüel 3 Temmuz 2020 kataloğu! Boyun tipi fan dikkat çekiyor! İşte BİM market cuma kampanyaları

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