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Haberler Galeri İlçe İlçe deprem haritası | İstanbul'da yaşayanlar dikkat! En riskli 15 ilçe paylaşıldı

İlçe İlçe deprem haritası | İstanbul'da yaşayanlar dikkat! En riskli 15 ilçe paylaşıldı

Olası Marmara depremi için İstanbul'un hazırlıkları hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merakla beklenen projesi öncesi, zemini sıvılaşmadan kaynaklı riskli görülen ilçeler belli oldu. Milyonlarca insanı ağırlayan megakentin bu 15 ilçesinde oturan vatandaşlar için harita paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 10:22
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İlçe İlçe deprem haritası | İstanbul’da yaşayanlar dikkat! En riskli 15 ilçe paylaşıldı
Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde büyük felaketi yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlçe İlçe deprem haritası | İstanbul’da yaşayanlar dikkat! En riskli 15 ilçe paylaşıldı

Kahramanmaraş merkezli art arda depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu.

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İlçe İlçe deprem haritası | İstanbul’da yaşayanlar dikkat! En riskli 15 ilçe paylaşıldı
Meydana gelen deprem sonrasında on binlerce vatandaşımız can verirken, şehirler adeta yok oldu.
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İlçe İlçe deprem haritası | İstanbul’da yaşayanlar dikkat! En riskli 15 ilçe paylaşıldı
Depremde yıkılan ve hasar alan yapılar için çalışmalar hızla devam ediyor.
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İlçe İlçe deprem haritası | İstanbul’da yaşayanlar dikkat! En riskli 15 ilçe paylaşıldı

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ İÇİN EN RİSKLİ İLÇELER PAYLAŞILDI

Ancak uzun zamandır bir büyük deprem de Megakent İstanbul için bekleniyor.