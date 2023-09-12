8 ülkeden ekipler seferber oldu: Adım adım taşındı! 11 gün sonra kurtarılan ABD'li dağcı Mark Dickey ilk kez konuştu

Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li mağaracı Mark Dickey, 10 gün süren kurtarma operasyonu sonrası yüzeye çıkarıldı. Kendisi kurtaran ekiplere minnettar olduğunu belirten Amerikalı dağcı, "Çok çılgın bir maceraydı ama yüzeydeyim, hala hayattayım" ifadelerini kullandı.