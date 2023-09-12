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8 ülkeden ekipler seferber oldu: Adım adım taşındı! 11 gün sonra kurtarılan ABD'li dağcı Mark Dickey ilk kez konuştu

Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li mağaracı Mark Dickey, 10 gün süren kurtarma operasyonu sonrası yüzeye çıkarıldı. Kendisi kurtaran ekiplere minnettar olduğunu belirten Amerikalı dağcı, "Çok çılgın bir maceraydı ama yüzeydeyim, hala hayattayım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 10:27
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8 ülkeden ekipler seferber oldu: Adım adım taşındı! 11 gün sonra kurtarılan ABD’li dağcı Mark Dickey ilk kez konuştu

3 Eylül'de Mersin Anamur'daki mağarada rahatsızlanıp mahsur kalan ABD'li dağcı dün kurtarıldı.

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8 ülkeden ekipler seferber oldu: Adım adım taşındı! 11 gün sonra kurtarılan ABD’li dağcı Mark Dickey ilk kez konuştu

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik çalışmalar, doktorların kararının ardından 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü.

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8 ülkeden ekipler seferber oldu: Adım adım taşındı! 11 gün sonra kurtarılan ABD’li dağcı Mark Dickey ilk kez konuştu

Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı.

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8 ülkeden ekipler seferber oldu: Adım adım taşındı! 11 gün sonra kurtarılan ABD’li dağcı Mark Dickey ilk kez konuştu

Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD'li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.

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8 ülkeden ekipler seferber oldu: Adım adım taşındı! 11 gün sonra kurtarılan ABD’li dağcı Mark Dickey ilk kez konuştu

Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarına, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleriyle beraber Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katıldı.