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İlahi rahmetin yayıldığı Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?
Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Ellerin semaya yükseleceği bu önemli gece yine dua ve ibadetlerle geçirilecek. İlahi rahmetin yayıldığı, mağfiret gecesi olan Berat Kandili huşu içinde karşılanacak. Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte, bu gecede neler yapılması gerektiği yönünde araştırmalar başladı. Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır? Berat Kandili gecesi ne yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.04.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 12:34
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