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İlahi rahmetin yayıldığı Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Ellerin semaya yükseleceği bu önemli gece yine dua ve ibadetlerle geçirilecek. İlahi rahmetin yayıldığı, mağfiret gecesi olan Berat Kandili huşu içinde karşılanacak. Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte, bu gecede neler yapılması gerektiği yönünde araştırmalar başladı. Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat gecesi hangi ibadetler yapılır? Berat Kandili gecesi ne yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 12:34
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İlahi rahmetin yayıldığı Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi hangi gün? Berat Kandili, Şaban ayının 15'inci gecesi idrak edilir. Berat sözlükte; "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına geliyor. Ayrıca bu geceye "Leyle-i Mübâreke" denir, bereketli bir gece. Günahlardan arınma, yüce Allah katında temize çıkmayı ifade eden Berat Kandili, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

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İlahi rahmetin yayıldığı Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

2020 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, bu yıl 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

Müslümanların, Yüce Allah'ın bağışlamasıyla günahlardan arınmayı umdukları, kutlu bir zaman dilimi olan bu gece, aynı zamanda Kur'an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayının yaklaştığını müjdeler.

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İlahi rahmetin yayıldığı Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye 'Berat Gecesi' denmiştir. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V) "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" buyurmuştur.

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İlahi rahmetin yayıldığı Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bu konuyla ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte, Peygamber Efendimizin şu hadisi konuyu açıklar nitelikte olmakta;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim"

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İlahi rahmetin yayıldığı Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Berat gecesi hangi ibadetler yapılır?

BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.