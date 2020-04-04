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Cristiano Ronaldo’nun koronavirüs önlemi özendirdi! Bursa’daki adaya teklif yağdı

Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgınından korunmak için bir ada satın almış ve ailesiyle birlikte orada karantinaya girmişti. Ronaldo'nun hamlesi sonrası dünyada benzer uygulamalar ilgi de arttı. Türkiye'de de bu uygulamaya ilgi gösterilmeye başlanırken Bursa'da bulunan satılık adaya ilgi her geçen gün artmaya başladı. 17 milyon TL istenen adanın sahibi Nedim Bulut, "Adayı alan virüsten kurtulur" dedi.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 13:12
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Cristiano Ronaldo’nun koronavirüs önlemi özendirdi! Bursa’daki adaya teklif yağdı

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüsten korunmak amacıyla kendisini adada karantina altına almasının ardından, Bursa'da sahibi Nedim Bulut tarafından satışa çıkarılan Uluabat Gölü'ndeki 45 dönümlük adaya ilgi arttı. Adaya 17 milyon lira fiyat biçen Bulut, "Koronavirüsten sonra ada için arayanların sayısı 5 kat arttı" dedi.


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Cristiano Ronaldo’nun koronavirüs önlemi özendirdi! Bursa’daki adaya teklif yağdı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü'nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıktaki 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından 3 yıl önce satılığa çıkarıldı. Bulut, yaklaşık 500 zeytin ağacının bulunduğu adaya 17 milyon lira değer biçti. 82 yıldır Bulut ailesine ait olan adaya çok sayıda talipli çıktı ancak fiyat yüksek geldi.

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Cristiano Ronaldo’nun koronavirüs önlemi özendirdi! Bursa’daki adaya teklif yağdı

Koronavirüs salgınının dünyada etkili olmasının ardından, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz'e bağlı Madeira'da, Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha De Fuzeta adasında, kendisini ailesiyle birlikte karantinaya aldı. Bu durumun dünyada gündem olmasının ardından, koronavirüsten korunmak amacıyla karantina altına girmek isteyenler, Karacabey'deki satılık adaya yoğun ilgi göstermeye başladı. Koronavirüsten sonra ada için arayanların sayısının 5 kat arttığını belirten ada sahibi Nedim Bulut, "17 milyon TL verip adayı alan virüsten kurtulur" dedi.

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Cristiano Ronaldo’nun koronavirüs önlemi özendirdi! Bursa’daki adaya teklif yağdı

'ARAYANLARIN SAYISI 5 KAT ARTTI'

Koronavirüsten sonra adanın popülerliğinin arttığını belirten Nedim Bulut, "Koronavirüs çıktı, ada için çok arayan oldu. Millet adalara kaçmak istiyor, biz de satıyoruz. Futbolcu Cristiano Ronaldo virüsten kaçıp adaya kaçmış, ondan sonra bizi arayanlar çok oldu. Biz adayı 17 milyon TL'ye satıyoruz, daha aşağıya satmıyoruz. Arayanlarla ücret konusunda anlaşamıyoruz. Adada temiz hava, leylek, ördek, sahil boyunca yayınlar var. Adada 500 adet zeytin ağacı var. 15 milyon TL veriyorlar adayı satın almak için ama biz 17 milyon TL'den aşağıya bırakmıyoruz. Koronavirüsten sonra arayanların sayısı 5 kat arttı. Adaya 17 milyon lira veren, virüsten kurtulur" dedi.

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Cristiano Ronaldo’nun koronavirüs önlemi özendirdi! Bursa’daki adaya teklif yağdı

'ADAYA BUNGALOV EV YAPILABİLİR'

Satılık ada hakkında açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "Burası Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan bir yer. Şu ana kadar adayı satın alan kimse olmadı. Burada bina yapılmasına ise izin yok. Ancak bungalov tarzı yapı yapılmasına izin verilebilir. Güzel bir ada, toprağı verimli bir ada" diye konuştu.