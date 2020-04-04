ANA SAYFA
Cristiano Ronaldo’nun koronavirüs önlemi özendirdi! Bursa’daki adaya teklif yağdı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgınından korunmak için bir ada satın almış ve ailesiyle birlikte orada karantinaya girmişti. Ronaldo'nun hamlesi sonrası dünyada benzer uygulamalar ilgi de arttı. Türkiye'de de bu uygulamaya ilgi gösterilmeye başlanırken Bursa'da bulunan satılık adaya ilgi her geçen gün artmaya başladı. 17 milyon TL istenen adanın sahibi Nedim Bulut, "Adayı alan virüsten kurtulur" dedi.
Giriş Tarihi: 04.04.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 13:12
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8