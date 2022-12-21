İkizler çetesinden 37 milyon TL’lik vurgun! Paraları kripto borsasına aktardılar! Rezidanslarda lüks yaşam

Kardeşlerden Kaan T.'nin suç şebekesini yönetmek için Makedonya'da olduğu ve elde edilen gelirlerle şüphelilerin lüks bir yaşam sürdükleri de tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıktı.