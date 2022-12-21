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İkizler çetesinden 37 milyon TL'lik vurgun! Paraları kripto borsasına aktardılar! Rezidanslarda lüks yaşam
İkiz kardeşler tarafından yönetilen bahis çetesine İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:56Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:56