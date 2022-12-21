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İkizler çetesinden 37 milyon TL'lik vurgun! Paraları kripto borsasına aktardılar! Rezidanslarda lüks yaşam

İkiz kardeşler tarafından yönetilen bahis çetesine İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:56
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İkizler çetesinden 37 milyon TL’lik vurgun! Paraları kripto borsasına aktardılar! Rezidanslarda lüks yaşam

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şebekesini takibe aldı.

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İkizler çetesinden 37 milyon TL’lik vurgun! Paraları kripto borsasına aktardılar! Rezidanslarda lüks yaşam

Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesap açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

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İkizler çetesinden 37 milyon TL’lik vurgun! Paraları kripto borsasına aktardılar! Rezidanslarda lüks yaşam

Suçtan kazanılan paraların ise yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürdükleri tespit edildi.

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İkizler çetesinden 37 milyon TL’lik vurgun! Paraları kripto borsasına aktardılar! Rezidanslarda lüks yaşam

Bahis şebekesinin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi.

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İkizler çetesinden 37 milyon TL’lik vurgun! Paraları kripto borsasına aktardılar! Rezidanslarda lüks yaşam

Kardeşlerden Kaan T.'nin suç şebekesini yönetmek için Makedonya'da olduğu ve elde edilen gelirlerle şüphelilerin lüks bir yaşam sürdükleri de tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıktı.