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Haberler Galeri 18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence! Ejderha dövmeli hanımağa tutuklandı | Dehşet çiftliğinde yeni detaylar dehşete düşürdü

18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence! Ejderha dövmeli hanımağa tutuklandı | Dehşet çiftliğinde yeni detaylar dehşete düşürdü

Balıkesir'de kurdukları dehşet çiftliğinde esnafa işkence yaparak haraç toplayan çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin hanımağası olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Yakalanan hanımağanın da çete lideri Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirtildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:41
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18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence! Ejderha dövmeli hanımağa tutuklandı | Dehşet çiftliğinde yeni detaylar dehşete düşürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurdukları çiftlikte haracını ödemeyen esnafı ve genç kızları kaçırarak işkence yapıp tecavüz ettiği belirlenen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence! Ejderha dövmeli hanımağa tutuklandı | Dehşet çiftliğinde yeni detaylar dehşete düşürdü

18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza polis muhbiri diyerek tecavüz edip parmaklarını kesti.

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18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence! Ejderha dövmeli hanımağa tutuklandı | Dehşet çiftliğinde yeni detaylar dehşete düşürdü

Çetenin lideri "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı.

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18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence! Ejderha dövmeli hanımağa tutuklandı | Dehşet çiftliğinde yeni detaylar dehşete düşürdü

Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti.

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18 yaşındaki kıza tecavüz ve işkence! Ejderha dövmeli hanımağa tutuklandı | Dehşet çiftliğinde yeni detaylar dehşete düşürdü

Son olarak çetenin hanımağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.