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İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İki yıldır dinmeyen karın ağrıları nedeniyle hastane hastane dolaşan 28 yaşındaki Selçuk İlter, ameliyatın riskli bulunması üzerine çareyi Erzurum'da aradı. İstanbul, Ankara ve Konya'daki görüşmelerinden sonuç alamayan genç, 10 cerrahın katıldığı 6 saatlik operasyonun ardından şikayetlerinden kurtuldu.

İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi 1

Erzincan'da yaşayan 28 yaşındaki Selçuk İlter, iki yıl boyunca şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle mücadele etti. Karın içindeki organları besleyen ana damarının tıkalı olduğu belirlenen İlter, tedavi için farklı illerde hekimlere başvurdu ancak ameliyatın yüksek risk taşıması nedeniyle sonuç alamadı. Son çare olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine başvuran genç, 10 cerrahın katıldığı yaklaşık 6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi 2

İKİ YIL ÖNCE BAŞLAYAN AĞRILARIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Erzincanlı Selçuk İlter, iki yıl önce şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde İlter'e tıp literatüründe nadir görülen Median Arkuat Ligaman Sendromu (MALS) teşhisi konuldu.

İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi 3

Trabzon'da tedavi görmesine rağmen şikayetlerinden kurtulamayan İlter, çözüm bulabilmek için İstanbul, Ankara ve Konya'da da hekimlerle görüştü.

Ancak görüştüğü hekimler, ameliyatın yüksek risk taşıdığını belirtti.

İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi 4

SON ÇARE OLARAK ERZURUM'A GİTTİ

Başvurduğu hastanelerden sonuç alamayan İlter, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Yasin Kılıç'a ulaştı.

Genel cerrahların da katıldığı değerlendirmelerin ardından İlter'e ameliyatın taşıdığı riskler anlatıldı.

İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi 5

Riskleri kabul eden genç, kalp ve damar cerrahları Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Dr. Yasin Kılıç ve Dr. İzzatullah Jalalzai ile genel cerrahlar Doç. Dr. Rıfat Peksöz ve Dr. Babur Salih'in de aralarında bulunduğu 10 doktor tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık 6 saat süren riskli ameliyatta tıkalı ana damarı açılan bir çocuk babası İlter, uzun süredir yaşadığı şikayetlerden kurtuldu.

İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi 6

10 CERRAHIN KATILDIĞI AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Yasin Kılıç, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde ameliyatın yüksek riskli olması nedeniyle hekimlerin İlter'i ameliyat etmek istemediğini söyledi. Hastanın yaklaşık üç ay önce son çare olarak kendisine ulaştığını belirten Kılıç, doktorların risk alarak genç hastaya yardımcı olduğunu anlattı.

Genel cerrahların ameliyat sırasında dokuları, mideyi, bağırsakları ve karaciğeri serbestleştirdiğini ifade eden Kılıç, operasyonun ayrıntılarını şöyle aktardı:

"Genel cerrahlar dokuları serbestleyip aort damarını ve baypas yapacağımız yeri görünür hale getirdi. Sonra yapay damar koyduk. Ortalama 6 saat süren ve benden başka 5 kalp ve damar cerrahı ile 4 genel cerrahın geldiği ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastanın mideye, karaciğere ve bağırsaklara kan taşıyan damarı tıkalıydı, yaşam kalitesi düşmüştü. Ameliyat edilmeseydi damardaki kılcal yapılar bozulduğunda ölümcül sonuçlara neden olabilirdi."

İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi 7

"SÜREKLİ BİRBİRİMİZDEN YARDIM ALARAK AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ameliyata katılan Doç. Dr. Rıfat Peksöz de kliniklerinde aynı tanıyı alan hastaları kapalı yöntemle ameliyat ettiklerini söyledi.

İlter'in daha önce geçirdiği ameliyat nedeniyle karnındaki bazı bölgelerin yapışık olduğunu, bunun da operasyonu zorlaştırdığını belirten Peksöz, şu ifadeleri kullandı:

"Zor ve riskli bir ameliyatta ana damar bölgesine ulaşmak tecrübe gerektiriyordu. O bölgeye hakim olduğumuz için ameliyata girdik. Çok şükür, birkaç cerrah değiştirerek, sürekli birbirimizden yardım alarak ameliyatı gerçekleştirdik. Zor ama güzel oldu, sonuç beklediğimiz gibi. Biz hayati öneme sahip mide ve pankreas dokusunu açığa çıkararak kalp damar cerrahlarına baypas için uygun ortamı hazırladık."

İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi 8

"KİMSE BU AMELİYATI YAPMAK İSTEMEDİ"

İki yıllık sağlık mücadelesinin ardından şikayetlerinden kurtulan Selçuk İlter, ameliyatın risklerini kabul etmesine rağmen daha önce başvurduğu hekimlerin operasyonu gerçekleştirmek istemediğini anlattı.

İstanbul ve Ankara'daki görüşmelerinde kendisine ameliyat sırasında hayatını kaybetme riskinin yüksek olduğunun söylendiğini belirten İlter, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"İstanbul ve Ankara'da 'Bu ameliyatı olursan masada kalma ihtimalin çok yüksek' diyerek ameliyat etmediler. Bütün riskleri kabul ettim ama kimse bu ameliyatı yapmak istemedi. Sonunda Yasin hoca ile görüştük. Ben ve doktorlarım risk aldık. Bu ameliyatta ölme durumum vardı. Şimdi çok rahat yemek yiyorum, mide bulantım, ağrım yok, sağlığıma kavuştum. Doktorlara güvendim, ölüm riskini almasaydım sonuç daha kötü olacaktı. Allah'a şükür 10 doktor hayatımı kurtardı, onlara minnettarım, çok teşekkür ederim."

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