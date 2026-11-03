İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi

10 CERRAHIN KATILDIĞI AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Yasin Kılıç, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde ameliyatın yüksek riskli olması nedeniyle hekimlerin İlter'i ameliyat etmek istemediğini söyledi. Hastanın yaklaşık üç ay önce son çare olarak kendisine ulaştığını belirten Kılıç, doktorların risk alarak genç hastaya yardımcı olduğunu anlattı.

Genel cerrahların ameliyat sırasında dokuları, mideyi, bağırsakları ve karaciğeri serbestleştirdiğini ifade eden Kılıç, operasyonun ayrıntılarını şöyle aktardı:

"Genel cerrahlar dokuları serbestleyip aort damarını ve baypas yapacağımız yeri görünür hale getirdi. Sonra yapay damar koyduk. Ortalama 6 saat süren ve benden başka 5 kalp ve damar cerrahı ile 4 genel cerrahın geldiği ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastanın mideye, karaciğere ve bağırsaklara kan taşıyan damarı tıkalıydı, yaşam kalitesi düşmüştü. Ameliyat edilmeseydi damardaki kılcal yapılar bozulduğunda ölümcül sonuçlara neden olabilirdi."