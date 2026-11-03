İki yıldır çare arıyordu! İstanbul, Ankara, Konya demeden gezdi, 10 cerrah hayatını değiştirdi
İki yıldır dinmeyen karın ağrıları nedeniyle hastane hastane dolaşan 28 yaşındaki Selçuk İlter, ameliyatın riskli bulunması üzerine çareyi Erzurum'da aradı. İstanbul, Ankara ve Konya'daki görüşmelerinden sonuç alamayan genç, 10 cerrahın katıldığı 6 saatlik operasyonun ardından şikayetlerinden kurtuldu.
Erzincan'da yaşayan 28 yaşındaki Selçuk İlter, iki yıl boyunca şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle mücadele etti. Karın içindeki organları besleyen ana damarının tıkalı olduğu belirlenen İlter, tedavi için farklı illerde hekimlere başvurdu ancak ameliyatın yüksek risk taşıması nedeniyle sonuç alamadı. Son çare olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine başvuran genç, 10 cerrahın katıldığı yaklaşık 6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.
İKİ YIL ÖNCE BAŞLAYAN AĞRILARIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Erzincanlı Selçuk İlter, iki yıl önce şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Yapılan tetkiklerde İlter'e tıp literatüründe nadir görülen Median Arkuat Ligaman Sendromu (MALS) teşhisi konuldu.
Trabzon'da tedavi görmesine rağmen şikayetlerinden kurtulamayan İlter, çözüm bulabilmek için İstanbul, Ankara ve Konya'da da hekimlerle görüştü.
Ancak görüştüğü hekimler, ameliyatın yüksek risk taşıdığını belirtti.
SON ÇARE OLARAK ERZURUM'A GİTTİ
Başvurduğu hastanelerden sonuç alamayan İlter, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Yasin Kılıç'a ulaştı.
Genel cerrahların da katıldığı değerlendirmelerin ardından İlter'e ameliyatın taşıdığı riskler anlatıldı.
Riskleri kabul eden genç, kalp ve damar cerrahları Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Dr. Yasin Kılıç ve Dr. İzzatullah Jalalzai ile genel cerrahlar Doç. Dr. Rıfat Peksöz ve Dr. Babur Salih'in de aralarında bulunduğu 10 doktor tarafından ameliyata alındı.
Yaklaşık 6 saat süren riskli ameliyatta tıkalı ana damarı açılan bir çocuk babası İlter, uzun süredir yaşadığı şikayetlerden kurtuldu.