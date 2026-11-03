30 yıl önce kuşlara yem oluyordu: Amasya'da “sarı altın” köyün geçim kaynağı oldu
Amasya'nın Çiğdemlik köyünde cennet hurması hasadı başladı. Bir dönem dalında bırakılarak kuşlara yem edilen ve yaklaşık 30 yıl öncesine kadar ekonomik değeri bilinmeyen meyve, bugün köyün en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi. "Sarı altın" olarak anılan cennet hurmasının kilosu dalında 20 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Amasya'da sonbaharın sevilen meyvelerinden cennet hurmasının hasat dönemi başladı. Çiğdemlik köyünde yaklaşık bin 500 dekarlık toplam arazinin yarıdan fazlasını cennet hurması ağaçları kaplıyor.
Üreticiler, yüksek ağaçların dallarındaki meyveleri merdivenlerle toplayarak bahçelerden taşıyor. Dalında kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılan cennet hurması, hem taze olarak tüketiliyor hem de kurutularak değerlendiriliyor.
YAŞI DA KURUSU DA İLGİ GÖRÜYOR
Hasat edilen meyveler pazarlarda ve manavlarda taze olarak satışa sunuluyor. Bir bölümü ise soyulduktan sonra iplere dizilerek herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal ortamda kurutuluyor. Kurutulmuş cennet hurması, yaş meyveye kıyasla daha yüksek değer görüyor.
"30 YIL ÖNCE KUŞLARA YEM EDİLİYORDU"
Çiğdemlik Köyü Muhtarı Mustafa Kurt, köyde yaklaşık 100 yıl önce dikilen bir ağaçtan çoğaltılan cennet hurmasının son 30 yılda ekonomik değer kazandığını söyledi.
Geçmişte meyvenin toplanmadığını belirten Kurt, "30 yıl önceye kadar kimse toplamayıp kuşlara yem ediyordu. Çünkü önemi bilinmiyordu. Pazarı yoktu. Şimdilerde köyün geçim kaynağı oldu. Hurma kurutma tesisi yapabilirsek geliri 3'e katlayabiliriz" dedi.
Önceki yıl yaşanan zirai don nedeniyle geçen yıl ağaçların meyve veremediğini hatırlatan Kurt, bu yıl ise verimin arttığını ifade etti. Kiraz ve elma üretiminin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Kurt, cennet hurmasının birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanabildiğini kaydetti.
Kurt, "Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık. Bu yıl bol. Kirazın, elmanın maliyeti çok. Hurma ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanıyor. Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi" diye konuştu.
"ARAZİLERİN YARIDAN FAZLASI HURMA AĞACI OLDU"
Köyde 100 hanenin bulunduğunu belirten üretici Ahmet İnce de cennet hurmasının diğer meyvelere göre daha az masraflı olduğunu ve satışının kolay gerçekleştiğini söyledi.
İnce, "Köydeki arazilerin yarıdan fazlası hurma ağacı oldu. Çünkü diğer meyvelere oranla masrafı az. Satışı da kolay. Bu yıl kalitesi yüksek. Kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İnşallah üreticilerimiz emeklerinin karşılığını bulur" ifadelerini kullandı.