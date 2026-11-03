Üreticiler, yüksek ağaçların dallarındaki meyveleri merdivenlerle toplayarak bahçelerden taşıyor. Dalında kilosu 20 TL'den başlayan fiyatlarla satılan cennet hurması, hem taze olarak tüketiliyor hem de kurutularak değerlendiriliyor.

Hasat edilen meyveler pazarlarda ve manavlarda taze olarak satışa sunuluyor. Bir bölümü ise soyulduktan sonra iplere dizilerek herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal ortamda kurutuluyor. Kurutulmuş cennet hurması, yaş meyveye kıyasla daha yüksek değer görüyor.

YAŞI DA KURUSU DA İLGİ GÖRÜYOR

Geçmişte meyvenin toplanmadığını belirten Kurt, "30 yıl önceye kadar kimse toplamayıp kuşlara yem ediyordu. Çünkü önemi bilinmiyordu. Pazarı yoktu. Şimdilerde köyün geçim kaynağı oldu. Hurma kurutma tesisi yapabilirsek geliri 3'e katlayabiliriz" dedi.

Önceki yıl yaşanan zirai don nedeniyle geçen yıl ağaçların meyve veremediğini hatırlatan Kurt, bu yıl ise verimin arttığını ifade etti. Kiraz ve elma üretiminin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Kurt, cennet hurmasının birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanabildiğini kaydetti.

Kurt, "Geçen yıl hurmaya hasret kalmıştık. Bu yıl bol. Kirazın, elmanın maliyeti çok. Hurma ise birkaç ilaçlamayla sezona hazırlanıyor. Cennet hurması köyümüzün gidişatını değiştirdi" diye konuştu.