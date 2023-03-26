İFTAR MENÜ FİKİRLERİ 2023 | Bugün ne pişirsem? Çorba, ana yemek, tatlı tarifleri! Kolay, pratik, ekonomik, hızlı yemek tarifleri...

Yapılışı:

Patlıcanları 3 parmak genişliğinde doğrayalım.

Fırın tepsisine bir kaç damla zeytin yağı damlatalım ve tepsiyi yağlayalım.

Patlıcanların şeklini bozmadan (patlıcanlar bölünmemiş gibi) tepsiye dizelim.

Önceden ısıtılmış 230° fırında 40 dakika pişirelim.(patlıcanların inceliğine ve fırının pişirme hızına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir)

Robota sarımsağı, maydanozu, soğanı koyalım ve robottan geçirelim.

Herhangi bir kabın içine robottan geçirdiğimiz malzemeleri, kıymayı, zeytin yağını, karabiberi, tuzu koyalım ve güzelce yoğuralım.

Harçtan küçük parçalar koparalım ve elimizle yuvarlak şekil verelim.

Patlıcan dilimlerinin arasına köfteleri yerleştirip, patlıcanları birbirine yaslayalım.

Kalan boşluklara domates, sivri biber yerleştirelim.

Köfteli Patlıcan Kebabımızı tekrar 220° fırına koyalım ve köfteler pişene kadar bekleyip, servise sunalım. Afiyet olsun.