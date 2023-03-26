İFTAR MENÜ FİKİRLERİ 2023 | Bugün ne pişirsem? Çorba, ana yemek, tatlı tarifleri! Kolay, pratik, ekonomik, hızlı yemek tarifleri...
İftar menü fikirleri Ramazan'ın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'da sofralarımız şenleniyor, sofralarda buluşuluyor. Böyle olunca 29 gün boyunca akıllardan hiç düşmeyen soru ise "Bugün ne pişirsem?" oluyor. Peki bugün iftarda ne pişirsem? İşte kolay, pratik, ekonomik, hızlı yemek tarifleri...
Giriş Tarihi: 26.03.2023
16:21 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
16:25
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte iftar menüsü fikirleri merak konusu oldu. 29 gün tutulacak olan oruçlarda Müslümanlar iftar sofralarında bir araya gelecek. Peki iftarda ne pişirsem? İşte iftar için çorba, ana yemek, salata ve tatlı fikirleri...
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DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı sıvı yağ 2 tepeleme yemek kaşığı un 5 adet domates Yarım su bardağı süt Tuz
Yapılışı
Öncelikle domates çorbası tarifine tereyağını bir tavada eriterek başlayın. Daha sonra un ekleyip kısık ateşte, tereyağında kavurun. Kabuğu soyulmuş domatesleri rendeleyin. Rendeledikten sonra kavurduğunuz karışıma ekleyin. 5 dakika kadar pişirin. Karışımın içine sıcak et suyunu ekleyin. Kesilmesini önlemek için bir cezvede ısttığınız sütü azar azar ilave edin. Ettikten sonra ise ara vermeden hızlıca karıştırın. Domates çorbası kaynayana kadar orta ateşte sonra da kısık ateşte yaklaşık 15 dakika boyunca pişirin. Servis kâselerine çorbanızı dökerek üzerine kaşarları rendeleyin. Domates çorbası tarifi başarı ile gerçekleştirmiş olacaksınız. Afiyet olsun
PATLICAN KAPAMA
Malzemeler
1 kilo patlıcan (kemer patlıcanı).
Köftesi İçin
Yarım kilo kuzu-dana karışık kıyma,
Yarım demet maydanoz, 4-5 diş sarımsak, 1 adet büyük soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, Karabiber, Tuz.
Garnitürü İçin:
Domates,
Sivri biber.
Yapılışı:
Patlıcanları 3 parmak genişliğinde doğrayalım.
Fırın tepsisine bir kaç damla zeytin yağı damlatalım ve tepsiyi yağlayalım. Patlıcanların şeklini bozmadan (patlıcanlar bölünmemiş gibi) tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 230° fırında 40 dakika pişirelim.(patlıcanların inceliğine ve fırının pişirme hızına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir) Robota sarımsağı, maydanozu, soğanı koyalım ve robottan geçirelim. Herhangi bir kabın içine robottan geçirdiğimiz malzemeleri, kıymayı, zeytin yağını, karabiberi, tuzu koyalım ve güzelce yoğuralım. Harçtan küçük parçalar koparalım ve elimizle yuvarlak şekil verelim. Patlıcan dilimlerinin arasına köfteleri yerleştirip, patlıcanları birbirine yaslayalım. Kalan boşluklara domates, sivri biber yerleştirelim. Köfteli Patlıcan Kebabımızı tekrar 220° fırına koyalım ve köfteler pişene kadar bekleyip, servise sunalım. Afiyet olsun.