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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İdrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı İdrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı Denizli'de idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora giden 73 yaşındaki Halil Kul'un yapılan mesane ameliyatında vücudundan çıkartılan taşların boyutları doktorları da şaşırttı. Kul, en büyüğü 700 gram olan toplam 2,5 kilogram ağırlığındaki taşları hatıra olarak saklamak için yanında götürdü. Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:30
Denizli'de idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Halil Kul'un (73) yapılan mesane ameliyatında vücudundan çıkartılan taşların boyutları doktorları da şaşırttı.
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Ameliyatın ardından taburcu olan Kul, en büyüğü 700 gram olan toplam 2,5 kilogram ağırlığındaki taşları hatıra olarak saklamak için yanında götürdü.
Pamukkale ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Halil Kul, idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
Üroloji kliniğinde muayene edilen Kul'un böbrek ve mesanesinde taşlar olduğu belirlendi. Halil Kul, yapılan tetkiklerin ardından Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş tarafından ameliyata alındı.
Ameliyatta Kul'un böbreğinden ve mesanesinden en ağırı 700 gram olmak üzere toplamda 2, 5 kilogram ağırlığında 5 ayrı taş çıkarıldı. Kul'un vücudundan çıkan taşlar doktorları da şaşırttı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Kul, çıkarılan taşları hatıra olarak yanına alıp, taburcu oldu.