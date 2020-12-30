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İdrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Denizli'de idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora giden 73 yaşındaki Halil Kul'un yapılan mesane ameliyatında vücudundan çıkartılan taşların boyutları doktorları da şaşırttı. Kul, en büyüğü 700 gram olan toplam 2,5 kilogram ağırlığındaki taşları hatıra olarak saklamak için yanında götürdü.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:30
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İdrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Denizli'de idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Halil Kul'un (73) yapılan mesane ameliyatında vücudundan çıkartılan taşların boyutları doktorları da şaşırttı.

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İdrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Ameliyatın ardından taburcu olan Kul, en büyüğü 700 gram olan toplam 2,5 kilogram ağırlığındaki taşları hatıra olarak saklamak için yanında götürdü.

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İdrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Pamukkale ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Halil Kul, idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

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İdrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Üroloji kliniğinde muayene edilen Kul'un böbrek ve mesanesinde taşlar olduğu belirlendi. Halil Kul, yapılan tetkiklerin ardından Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş tarafından ameliyata alındı.

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İdrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Ameliyatta Kul'un böbreğinden ve mesanesinden en ağırı 700 gram olmak üzere toplamda 2, 5 kilogram ağırlığında 5 ayrı taş çıkarıldı. Kul'un vücudundan çıkan taşlar doktorları da şaşırttı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Kul, çıkarılan taşları hatıra olarak yanına alıp, taburcu oldu.