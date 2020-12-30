İdrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora gitti! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Denizli'de idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle doktora giden 73 yaşındaki Halil Kul'un yapılan mesane ameliyatında vücudundan çıkartılan taşların boyutları doktorları da şaşırttı. Kul, en büyüğü 700 gram olan toplam 2,5 kilogram ağırlığındaki taşları hatıra olarak saklamak için yanında götürdü.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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