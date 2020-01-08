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İdlib'de insanlık çamura gömüldü

İdlib'de Rusya, Beşar Esad rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle Son dört günde sınıra 31 bin sivil daha kaçtı. Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle, İdlib'de insanlık çamura gömüldü. Evlerini terk edenler, "Geceleri soğuktan uyuyamıyoruz" diyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 08:19
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İdlib'de insanlık çamura gömüldü

İdlib'de Rusya, Beşar Esad rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına son dört günde Maarratinüman ilçesi ile civar köylerinden 31 bin sivil daha göç etti.

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İdlib'de insanlık çamura gömüldü

Geçen yılın kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı, 359 bin 471'e bine ulaştı.

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İdlib'de insanlık çamura gömüldü

BİR YILDA 1 MİLYON 300 SİVİL
Saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde İdlib'in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından, böylece 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.

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İdlib'de insanlık çamura gömüldü

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

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İdlib'de insanlık çamura gömüldü

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil, can verdi.