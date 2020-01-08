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Hac kuraları ile ilgili son dakika açıklaması! Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Hac kuraları için geri sayım başladı. Bu yıl 2 milyon 300 bin kişi hac kura sonuçlarını takip edecek. Hac kuraları ile 83 bin vatandaşımız Suudi Arabistan'a kutsal vazifelerini yerine getirmek için gidecek. Hac kura işlemleri öncesi vatandaşlara e-devlet şifresi almaları konusunda uyarıda bulunuldu. Hacı adayları kura sonuçlarını internet üzerinden e-devlet şifreleri ile öğrenecekler. Kura çekimine kısa bir süre kala, "Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte hac kuraları ile ilgili son dakika açıklaması ve detaylar...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 11:29
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Hac kuraları ile ilgili son dakika açıklaması! Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Hac kuraları heyecanla bekleniyor. 2 milyon 300 bin hacı adayı kura sonucunda isminin listede yer alması için dua ediyor. Bu yıl Türkiye'ye ayrılan hac kotası 83 binin biraz üzerinde. Şehit ve gazi yakınlarına 2 bin kişilik ek kota ayrılmış durumda. Hac kuraları ile ilgili açıklamalar sıklaştı. Son açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'dan geldi. Bircan uyarılarda bulundu ve sonuçlara dair açıklamalar yaptı. Peki, hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

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Hac kuraları ile ilgili son dakika açıklaması! Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

KURALAR YARIN ÇEKİLECEK

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası yarın Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

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Hac kuraları ile ilgili son dakika açıklaması! Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığını belirtti.

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Hac kuraları ile ilgili son dakika açıklaması! Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

SONUÇLAR E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLECEK

Hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletileceklerini hatırlatan Bircan, şunları söyledi:

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Hac kuraları ile ilgili son dakika açıklaması! Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden sisteme girdiklerinde öğrenebilmektedir. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden sorgu yapabilmesi için PTT şubelerinden şifre almaları zaruridir. Ayrıca 13 Ocak saat 08.00'den itibaren hac kesin kayıt belgeleri de e-Devlet üzerinden verilecek."