Hac kuraları ile ilgili son dakika açıklaması! Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Hac kuraları için geri sayım başladı. Bu yıl 2 milyon 300 bin kişi hac kura sonuçlarını takip edecek. Hac kuraları ile 83 bin vatandaşımız Suudi Arabistan'a kutsal vazifelerini yerine getirmek için gidecek. Hac kura işlemleri öncesi vatandaşlara e-devlet şifresi almaları konusunda uyarıda bulunuldu. Hacı adayları kura sonuçlarını internet üzerinden e-devlet şifreleri ile öğrenecekler. Kura çekimine kısa bir süre kala, "Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte hac kuraları ile ilgili son dakika açıklaması ve detaylar...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 11:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





