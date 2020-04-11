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İçimizi ısıtan kareler! Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi

Van'da kadın jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı bulunanları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor, İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'nde yardım götürdükleri 70 yaşındaki Keve Kuşman için hamur yoğurdu, tandırda ekmek pişirdi. Yardımına gelen askerlere teşekkür eden Keve Kuşman,"Bugün de askerlerimiz bize yardım etti. İkisi de kızım gibi benimle ekmek pişirdi. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 12:17
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İçimizi ısıtan kareler! Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımları ulaştıran İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, Gürpınar ilçesinde ziyaret ettikleri evde hamur yoğurdu, tandırda ekmek pişirdi.

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İçimizi ısıtan kareler! Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nün çalışmalarına destek veren güvenlik güçleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılıyor.

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İçimizi ısıtan kareler! Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi

156 Jandarma İmdat hattını arayarak talepte bulunanların isteklerini evlerine teslim eden jandarma ekipleri, ailelerle sıcak ilişkiler kurarak hayır dualarını alıyor.

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İçimizi ısıtan kareler! Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan 1000'er liralık sosyal destek ödemeleri için kırsal mahalleri dolaşan kadın komutanlar, ziyaretler sırasındaki davranışlarıyla renkli görüntüler oluşmasını sağlıyor.

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İçimizi ısıtan kareler! Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi

Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'ne giden kadın komutanlar, ekmek pişiren 70 yaşındaki Keve Kuşman'a yardım etti. Tandırın başına geçen kadın komutanlar, hamur yoğurdu, ekmek pişirdi.