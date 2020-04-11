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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var?

Uzmanlar başta coronavirüs olmak üzere pek çok hastalıkla savaşta en önemli silahın bağışıklık sistemi olduğunu sık sık vurguluyor. Güçlü bağışıklığın temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin yer aldığı ifade edildi. Bağışıklık sistemini güçlendirmede en kritik takviyenin ise çinko bakımından zengin olan yiyeceklerin tüketilmesi olduğu uzmanlar tarafından altını çize çize tekrarlanıyor. Peki hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? İşte koronavirüsle savaşta en önemli silah olan çinko zengini besinler...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 12:34
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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var?

Başta koronavirüs (COVİD-19) olmak üzere birçok hastalıkla savaşta en önemli silah olan bağışıklık sistemini güçlendiren en kritik element çinkodur. Dolayısıyla böyle zamanlarda çinko alımının önemi daha da artıyor. Günlük çinko ihtiyacının kadınlar için 8 miligram, erkekler için ise 11 miligram olduğu belirtiliyor.

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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var?

Peki hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? İşte koronavirüsle savaşta en önemli silah olan çinko zengini besinler…

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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var?

TAVUK
Pişmiş tavuğun 100 gramı 1 miligram çinko içeriyor.

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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var?

DANA ETİ
Dana eti de zengin bir çinko kaynağı. 85 gram dana etinde 7 miligram çinko bulunuyor. Dana yanağı hem ekonomik hem de çok lezzetli bir seçenek olabilir.

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Coronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var?

BEZELYE
1 kase pişmiş bezelye 1,2 miligram çinko içeriyor.