İBB vatandaşı canından bezdirdi! İstanbul’da vatandaşa metrobüs eziyeti

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetemediği İstanbul'da sorunlar katlanarak artıyor. 16 milyona umut dağıtan ancak istenileni sergileyemeyen İBB'nin arızalanan metroları, yolda kalan İETT araçları ve yetersiz metrobüs seferleri nedeniyle vatandaş canından iyice bezdi. Son olarak sabah saatlerinde Altunizade Metrobüs durağında çekilen görüntüler, İstanbul'daki toplu ulaşımdaki yetersizliğin neden olduğu kalabalığı gözler önüne seriyor. Benzer bir durum da Uzunçayır Metrobüs durağı güzergahında yaşandı. Yeni gelen görüntülerde, binlerce insanın metrobüse ulaşabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu kadrajlara yansıdı. Plansız yenileme çalışmalarından dolayı da Beşyol Metrobüs durağı güzergahında da oldukça yoğunluk yaşanıyor. Diğer taraftan Vezneciler metro hattındaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar mağdur edildi.