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İBB vatandaşı canından bezdirdi! İstanbul’da vatandaşa metrobüs eziyeti

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetemediği İstanbul'da sorunlar katlanarak artıyor. 16 milyona umut dağıtan ancak istenileni sergileyemeyen İBB'nin arızalanan metroları, yolda kalan İETT araçları ve yetersiz metrobüs seferleri nedeniyle vatandaş canından iyice bezdi. Son olarak sabah saatlerinde Altunizade Metrobüs durağında çekilen görüntüler, İstanbul'daki toplu ulaşımdaki yetersizliğin neden olduğu kalabalığı gözler önüne seriyor. Benzer bir durum da Uzunçayır Metrobüs durağı güzergahında yaşandı. Yeni gelen görüntülerde, binlerce insanın metrobüse ulaşabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu kadrajlara yansıdı. Plansız yenileme çalışmalarından dolayı da Beşyol Metrobüs durağı güzergahında da oldukça yoğunluk yaşanıyor. Diğer taraftan Vezneciler metro hattındaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar mağdur edildi.

Giriş Tarihi: 04.10.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 10:27
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İBB vatandaşı canından bezdirdi! İstanbul’da vatandaşa metrobüs eziyeti

İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım sorunu CHP'li İBB elinde kaderine terk edilmiş durumda.

Son olarak milyonlarca İstanbullunun her gün kullandığı metrobüs duraklarındaki yoğunluk vatandaşların kameralarına yansıdı.

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İBB vatandaşı canından bezdirdi! İstanbul’da vatandaşa metrobüs eziyeti

METROBÜS HATLARINA ULAŞMAK ZOR

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'daki toplu ulaşım krizi gittikçe büyüyor. Yolda kalan İETT araçları, arızalar nedeniyle geciken metro seferleri ve yetersiz metrobüs seferleri nedeniyle vatandaş mağdur oluyor.

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İBB vatandaşı canından bezdirdi! İstanbul’da vatandaşa metrobüs eziyeti

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce kişi, metrobüse ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kalıyor. Bu durumun son örneği bugün sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında yaşandı.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, Altunizade metrobüs hattına giden üst geçitteki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.

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İBB vatandaşı canından bezdirdi! İstanbul’da vatandaşa metrobüs eziyeti

UZUNÇAYIR METROBÜS HATTINDA TABLO AYNI

İstanbul ulaşımının önemli noktalarından olan Uzunçayır Metrobüs hattı güzergahında da ciddi bir yoğunluk yaşandı.

Metrodan çıkan yüzlerce vatandaşın da metrobüs hattına ilerlemesi sonrası, alanda ciddi bir yoğunluk meydana geldi.

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İBB vatandaşı canından bezdirdi! İstanbul’da vatandaşa metrobüs eziyeti

İBB'NİN PLANSIZ ÇALIŞMALARI

Tatil sezonunu bitmesiyle birlikte İstanbul olağan yoğunluğuna kavuştu.

Toplu ulaşımdaki aksaklıklar da kendini iyice belli etmeye başladı. Beşyol metrobüs durağında da plansızlıktan kaynaklı olarak yoğunluk yaşandı.

Vezneciler metro hattındaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle, merdivenin kullanılamaması vatandaşları mağdur etti.