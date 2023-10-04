En az deprem riski olan illeri arasında gösteriliyordu! Korkutan uyarı geldi: 6.6 büyüklüğünde sarsıntıya hazır olun

HEYELAN BÖLGELERİ

Bölgede sık sık heyelanların yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, "Trabzon'un deprem riskini arttıran en önemli husus da heyelan bölgeleridir. Yani Trabzon'un kuzeye bakan yamaçları bütünüyle heyelan bölgesi olduğu için olabilecek olan deprem heyelan bölgelerini harekete geçirir. Çok katlı binaları ve yoğun nüfusu, can ve mal kaybına uğratabilir. Bu bakımdan Trabzon'un deprem tehlikesinin riski yüksektir. Trabzon'un deprem riski nedir? Deprem riski o depremde olabilecek olan can ve mal kaybıdır.