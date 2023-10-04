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En az deprem riski olan illeri arasında gösteriliyordu! Korkutan uyarı geldi: 6.6 büyüklüğünde sarsıntıya hazır olun

Karadeniz fayı nedeniyle risk taşıdığı belirtilen Trabzon'da, dolgu alanlarıyla deprem tehlikesi riskinin büyüklüğüne değinen Prof. Dr. Osman Bektaş, sık sık heyelanların yaşandığı bölgede yerel zemin etüt çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi. Bektaş, "Trabzon'un deprem tehlikesinin riski yüksektir. İki nedeni var, yapı stoku depreme karşı dayanıksız ve bölgenin jeolojik özelliğinden dolayı olabilecek olan depremi büyütme özelliği vardır" dedi.

Giriş Tarihi: 04.10.2023 09:58
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En az deprem riski olan illeri arasında gösteriliyordu! Korkutan uyarı geldi: 6.6 büyüklüğünde sarsıntıya hazır olun

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentlerdeki yapı stoklarının depreme dayanıklılık durumu önemini koruyor. Ülke genelinde binaların güvenliğine ilişkin tedbirler ve riskli yapıların tespitiyle ilgili çalışmalar sürerken, Türkiye'de en az deprem riski olan iller arasında gösterilen Trabzon'da, olası depremlerde yapı stoku ve heyelan tehlikesi gündeme geldi.

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En az deprem riski olan illeri arasında gösteriliyordu! Korkutan uyarı geldi: 6.6 büyüklüğünde sarsıntıya hazır olun

Karadeniz fayı nedeniyle deprem riski taşıdığı belirtilen Trabzon'da, dolgu alanlarıyla deprem tehlikesinin riskinin büyüklüğüne değinen uzmanlar, sık sık heyelanların yaşandığı bölgede yerel zemin etüt çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

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En az deprem riski olan illeri arasında gösteriliyordu! Korkutan uyarı geldi: 6.6 büyüklüğünde sarsıntıya hazır olun

'DEPREMİ BÜYÜTME ÖZELLİĞİ VAR'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin jeolojik yapısına değinerek, "Trabzon'un deprem tehlikesi, resmi deprem haritasına göre önümüzdeki 50 yıl içinde olabilecek en büyük deprem yüzde 90 olasılıkla 6.6'dır. Yüzde 10 olasılıkla bu depremden daha büyük bir deprem yaşayabiliriz. Bu Trabzon'un deprem tehlikesi.

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En az deprem riski olan illeri arasında gösteriliyordu! Korkutan uyarı geldi: 6.6 büyüklüğünde sarsıntıya hazır olun

Trabzon'un deprem riski ise olabilecek olan can ve mal kaybıdır. Baktığımız zaman Trabzon'un deprem tehlikesinin riski yüksektir. İki nedeni var. Bunlardan bir tanesi de yapı stoku depreme karşı dayanıksızdır. İkincisi ise bölgenin jeolojik özelliğinden dolayı olabilecek olan depremi büyütme özelliği vardır. Yani sahil kesimindeki gevşek zeminler depremini olduğundan daha fazla geliştirebiliyor" diye konuştu.

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En az deprem riski olan illeri arasında gösteriliyordu! Korkutan uyarı geldi: 6.6 büyüklüğünde sarsıntıya hazır olun

HEYELAN BÖLGELERİ

Bölgede sık sık heyelanların yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, "Trabzon'un deprem riskini arttıran en önemli husus da heyelan bölgeleridir. Yani Trabzon'un kuzeye bakan yamaçları bütünüyle heyelan bölgesi olduğu için olabilecek olan deprem heyelan bölgelerini harekete geçirir. Çok katlı binaları ve yoğun nüfusu, can ve mal kaybına uğratabilir. Bu bakımdan Trabzon'un deprem tehlikesinin riski yüksektir. Trabzon'un deprem riski nedir? Deprem riski o depremde olabilecek olan can ve mal kaybıdır.