HaberlerGaleriEn az deprem riski olan illeri arasında gösteriliyordu! Korkutan uyarı geldi: 6.6 büyüklüğünde sarsıntıya hazır olun
En az deprem riski olan illeri arasında gösteriliyordu! Korkutan uyarı geldi: 6.6 büyüklüğünde sarsıntıya hazır olun
Karadeniz fayı nedeniyle risk taşıdığı belirtilen Trabzon'da, dolgu alanlarıyla deprem tehlikesi riskinin büyüklüğüne değinen Prof. Dr. Osman Bektaş, sık sık heyelanların yaşandığı bölgede yerel zemin etüt çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi. Bektaş, "Trabzon'un deprem tehlikesinin riski yüksektir. İki nedeni var, yapı stoku depreme karşı dayanıksız ve bölgenin jeolojik özelliğinden dolayı olabilecek olan depremi büyütme özelliği vardır" dedi.