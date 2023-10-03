03 Ekim 2023, Salı
Hz. Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı sırrı ortaya çıktı: Kutsal kitaplar orayı işaret ediyor!
Nuh Tufanı, Sümer, Asur, Babil ve Akad uygarlıklarına ait belgelerin yanı sıra İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitaplarda yer alan kadim bir anlatıdır. Bu nedenle uzun bir süredir dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, Nuh peygamber ve ailesinin tufandan kurtulduğuna inanılan meşhur geminin kalıntılarını aramaktadır. Bu konuda farklı görüşler olsa da, bu efsanevi geminin izlerini Ağrı Dağı'nda arayanlar, bu gizemli hikayenin izini sürmeye devam etmektedirler.
Giriş Tarihi: 03.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 12:00
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