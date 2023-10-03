Hz. Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı sırrı ortaya çıktı: Kutsal kitaplar orayı işaret ediyor!

Nuh'un Gemisi'nin Arayışı

Pek çok araştırmacı, bu kadim hikayenin ışığında Nuh'un Gemisi'ni bulma arayışına girmiştir. Kur'an-ı Kerim'e göre, geminin Cudi Dağı'na oturduğu belirtilir. Ancak bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır.

Hud suresinin 44. ayetinde "Ey toprak suyunu yut! Ey gök sen de tut!" denildi. Su çekildi; hüküm yerini buldu, gemi Cûdî'nin üzerine oturdu…" ifadeleri yer alıyor. Bu sebeple bazı insanlar Nuh'un Gemisi'nin Şırnak ilinin Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda olduğuna inanıyor. Ancak ayette kastedilen bölgenin Cudi Dağı olmadığını düşünenler de var.

Bazı İslam alimleri, ayette geçen "Cudi"nin özel bir isim olmadığını ve "bereketli topraklar" anlamına geldiğini savunmaktadır. Bu görüşü benimseyenlere göre Nuh'un Gemisi, bereketli topraklara indirilmiştir.