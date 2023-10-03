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Hz. Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı sırrı ortaya çıktı: Kutsal kitaplar orayı işaret ediyor!

Nuh Tufanı, Sümer, Asur, Babil ve Akad uygarlıklarına ait belgelerin yanı sıra İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitaplarda yer alan kadim bir anlatıdır. Bu nedenle uzun bir süredir dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, Nuh peygamber ve ailesinin tufandan kurtulduğuna inanılan meşhur geminin kalıntılarını aramaktadır. Bu konuda farklı görüşler olsa da, bu efsanevi geminin izlerini Ağrı Dağı'nda arayanlar, bu gizemli hikayenin izini sürmeye devam etmektedirler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 12:00
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Hz. Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı sırrı ortaya çıktı: Kutsal kitaplar orayı işaret ediyor!

Birçok araştırmacı yıllardır Ağrı Dağı'nın eteklerinde bu eski hikayenin izlerini sürüyor ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıları aramak için çaba sarf ediyorlar. Ancak bu geminin kalıntılarının gerçekten de Ağrı Dağı'nda olup olmadığı sorusu hala bir gizemini koruyor. Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nda olduğuna yönelik iddiaların kökeni, hem kadim Nuh Tufanı anlatısına hem de dinlerin kutsal metinlerine dayanmaktadır.

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Hz. Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı sırrı ortaya çıktı: Kutsal kitaplar orayı işaret ediyor!

Tufanın Şiddeti

Tufanın başlamasıyla 40 gün 40 gece süren yoğun yağışlar sonucu, en yüksek dağlar bile sular altında kalır. Allah'nın gazabına uğrayan tüm canlılar bu tufanda yok olur, sadece Nuh ve gemisindekiler sağ kalır. Gemisi, tufandan sonra 150 gün boyunca sular altında kalan dünyada dolaşır. Nihayet Nuh, bir güvercini serbest bırakarak karaya ulaşabilecekleri bir yer olup olmadığını kontrol etmeye karar verir. Ancak güvercin sonuçsuz döner.

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Hz. Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı sırrı ortaya çıktı: Kutsal kitaplar orayı işaret ediyor!

İkinci Deneme

Bir hafta sonra, Nuh güvercini yeniden serbest bırakır ve bu sefer güvercin ağzında taze bir zeytin yaprağıyla geri döner. Bu, suların çekilmeye başladığının bir işaretiydi. Gemi, sonunda karaya oturur ve gemidekiler tekrar yeryüzüne adım atarlar. Ancak Nuh'un Gemisi'nin bu 150 günlük yolculuğu nereye sürüklendiği ve hangi topraklara indiği hala büyük bir soru işareti olarak kalmaktadır.

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Hz. Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı sırrı ortaya çıktı: Kutsal kitaplar orayı işaret ediyor!

Nuh'un Gemisi'nin Arayışı

Pek çok araştırmacı, bu kadim hikayenin ışığında Nuh'un Gemisi'ni bulma arayışına girmiştir. Kur'an-ı Kerim'e göre, geminin Cudi Dağı'na oturduğu belirtilir. Ancak bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır.

Hud suresinin 44. ayetinde "Ey toprak suyunu yut! Ey gök sen de tut!" denildi. Su çekildi; hüküm yerini buldu, gemi Cûdî'nin üzerine oturdu…" ifadeleri yer alıyor. Bu sebeple bazı insanlar Nuh'un Gemisi'nin Şırnak ilinin Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda olduğuna inanıyor. Ancak ayette kastedilen bölgenin Cudi Dağı olmadığını düşünenler de var.

Bazı İslam alimleri, ayette geçen "Cudi"nin özel bir isim olmadığını ve "bereketli topraklar" anlamına geldiğini savunmaktadır. Bu görüşü benimseyenlere göre Nuh'un Gemisi, bereketli topraklara indirilmiştir.

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Hz. Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı sırrı ortaya çıktı: Kutsal kitaplar orayı işaret ediyor!

Kutsal Kitaplardaki İzler

Nuh Tufanı, tüm kutsal kitaplarda benzer şekilde anlatılır, ancak en detaylı versiyon Tevrat'ta bulunur. Hristiyanlar da Eski Ahit'teki bu anlatıyı kabul ederler. Tevrat'ın Yaratılış bölümünde, dünyanın 150 gün boyunca sular altında kaldığı ve geminin Ararat Dağı'na oturduğu belirtilir. Ararat Dağı, günümüzde Ağrı Dağı olarak bilinir ve Nuh'un Gemisi'nin burada bulunabileceği düşünülür.