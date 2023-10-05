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Burası ne Afrika ne Amazon! En zehirli canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Son zamanlarda, küresel iklim değişikliği ve habitat kaybı gibi faktörler nedeniyle yılanların doğadan şehir bölgelerine doğru hareket ettiği gözlemlenmektedir. Bu doğal göç, zaman zaman insanların yaşam alanlarına giriş yapmalarına yol açabilir ve bu durum bazı bölgelerde endişeye neden olmaktadır. Türkiye'de de benzer bir olay yaşanmaktadır. Özellikle büyük ve zehirli yılanların şehirlerde görülmesi insanları tedirgin etmektedir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 08:50
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Burası ne Afrika ne Amazon! En zehirli canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Küresel ısınmanın etkisiyle yılanlar, doğal yaşam alanlarından şehirlerin yakınlarına doğru göç etmeye başladılar. Bu doğal göç, zaman zaman insanların yaşam alanlarına giriş yapmalarına neden olurken, son görüntüler birçok kişinin endişe içinde olmasına yol açtı. Tam 2 metre boyundaki dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak kabul edilen dev engerek, görüldüğünde insanlar arasında büyük bir endişe yaratıyor.

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Burası ne Afrika ne Amazon! En zehirli canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

MARDİN'DE BİR KÖY AYAĞA KALKTI!

Mardin'de hayvanlarını otlatan bir çoban 'koca engerek' yılanı ile karşılaştı.

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Burası ne Afrika ne Amazon! En zehirli canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Cevizlik köyü kırsalında çobanlık yapan Mehmet Ari, hayvanlarını otlattığı sırada gördüğü koca engerek yılanını cep telefonu ile görüntüledi.

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Burası ne Afrika ne Amazon! En zehirli canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Bölgeyi iyi bildiğini, ancak şimdiye kadar böyle bir yılanla karşılaşmadığını belirten Ari, "Bu bölgede yaşadıklarına dair bir şey duymamıştım. Korkutucu oldukları kadar da nadir bir güzellikteler.

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Burası ne Afrika ne Amazon! En zehirli canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Onu gördüğüm anı asla unutmayacağım. Çok zehirli olduklarını bildiğim için onu elimle almadım ancak bastonumla biraz inceledim" dedi.