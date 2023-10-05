Burası ne Afrika ne Amazon! En zehirli canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!

Son zamanlarda, küresel iklim değişikliği ve habitat kaybı gibi faktörler nedeniyle yılanların doğadan şehir bölgelerine doğru hareket ettiği gözlemlenmektedir. Bu doğal göç, zaman zaman insanların yaşam alanlarına giriş yapmalarına yol açabilir ve bu durum bazı bölgelerde endişeye neden olmaktadır. Türkiye'de de benzer bir olay yaşanmaktadır. Özellikle büyük ve zehirli yılanların şehirlerde görülmesi insanları tedirgin etmektedir.