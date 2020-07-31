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Hudut Kartalları’nın bayram sevinci! Türkiye’nin en batısında Mehmetçik'in vatan nöbeti
Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında bulunan Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutladı.
Giriş Tarihi: 31.07.2020 06:52Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 06:53