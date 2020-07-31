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Hudut Kartalları’nın bayram sevinci! Türkiye’nin en batısında Mehmetçik'in vatan nöbeti

Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında bulunan Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutladı.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 06:52 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 06:53
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Hudut Kartalları’nın bayram sevinci! Türkiye’nin en batısında Mehmetçik'in vatan nöbeti

Edirne'nin Meriç İlçesinin Adasarhanlı köyünde konuşlu bulunan 4'üncü Mekanize Piyade Tugayı 1'inci Hudut Taburu 3'üncü Hudut Bölüğü Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda, vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutladı.

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Hudut Kartalları’nın bayram sevinci! Türkiye’nin en batısında Mehmetçik'in vatan nöbeti

Askerlerin bayramını kutlamak için Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'na gelen 1'inci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Özer, 3'üncü Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Engin Şenatlı tarafından hudut tekmiliyle karşılandı.

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Hudut Kartalları’nın bayram sevinci! Türkiye’nin en batısında Mehmetçik'in vatan nöbeti

Karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde Binbaşı Özer, kahraman Mehmetçik'in ve ailelerinin bayramını tebrik etti. Bayramlaşma programı, korona virüs pandemisi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, Tabur Komutanı Özer'in konuşmasının ardından sona erdi.

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Hudut Kartalları’nın bayram sevinci! Türkiye’nin en batısında Mehmetçik'in vatan nöbeti

'HUDUT KARTALLARININ' BAYRAM COŞKUSU

Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında Meriç Nehri'nin yanı başında 'Hudut Kartalları' olarak anılan kahraman Türk askeri Mehmetçikler, yaz kış, yağmur çamur demeden görev yaparken, Kurban Bayramı'nı da asker ocağında geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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Hudut Kartalları’nın bayram sevinci! Türkiye’nin en batısında Mehmetçik'in vatan nöbeti

Bayram günü ailelerinden uzak olmanın burukluğunu yaşayan kahraman Mehmetçikler, anne, baba ve ailelerinden uzakta olsalar da, ikinci ailem dedikleri komutanlarının ve silah arkadaşlarının yanında olmaktan büyük bir gurur ve onur yaşadıklarını söylediler.