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Bolu Dağı'nda bayram trafiği! Karadeniz bağlantı yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler, Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karadeniz bağlantı yolu kesiminde 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Giriş Tarihi: 30.07.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 16:17
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Bolu Dağı'nda bayram trafiği! Karadeniz bağlantı yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu

Yolda trafik zaman zaman durdu.

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Bolu Dağı'nda bayram trafiği! Karadeniz bağlantı yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu

Vatandaşlar, uzun saatlerdir yollarda olmaktan bunaldıklarını söyledi.

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Bolu Dağı'nda bayram trafiği! Karadeniz bağlantı yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu

Bir vatandaş, normalde İstanbul'dan yaklaşık 3,5 saat sürecek olan yolu 16 saatte geldiğini söyledi.

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Bolu Dağı'nda bayram trafiği! Karadeniz bağlantı yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu

Bu arada, güzergah üzerindeki köylerde oturan vatandaşlar, sıkışan trafikte sıcaktan bunalan tatilcilere su sattı.

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Bolu Dağı'nda bayram trafiği! Karadeniz bağlantı yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu