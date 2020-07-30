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30 Temmuz 2020, Perşembe
Haberler Galeri Bolu Dağı'nda bayram trafiği! Karadeniz bağlantı yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu
Bolu Dağı'nda bayram trafiği! Karadeniz bağlantı yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu
Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler, Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karadeniz bağlantı yolu kesiminde 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Giriş Tarihi: 30.07.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 16:17