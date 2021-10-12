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Haberler Galeri BİM market salı indirimleri başladı! 12 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!

BİM market salı indirimleri başladı! 12 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!

BİM marketlerde salı günü indirimleri başladı. 12 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta organik 2'li bebek takım, organik bebek body, organik bebek yelek ve patikli pantalon çeşitleri, desenli organik bebek çorabı, kız erkek çocuk 2'li organik atlet, 8,5 W led ampul, diş macunu gibi çeşit çeşit ürünler indirimli olarak satışa çıktı. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirimli olacak? Bu haftanın kampanyalı ürünleri neler? İşte 12 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 13:27
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BİM market salı indirimleri başladı! 12 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!

BİM marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimli? Salı günü kampanyalarını merak eden vartandaşlar için güncel katlaoğu sayfamızda bir araya getirdik. BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 13
BİM market salı indirimleri başladı! 12 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!

Organik 2'li Bebek Takım

• 3/6/9 ay

Organik Bebek Body

• 3/6/9 ay

  • 3
  • 13
BİM market salı indirimleri başladı! 12 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!

Organik Bebek Yelek ve Patikli Pantolon Çeşitleri

• 3/6/9 ay

Desenli Organik Bebek Çorabı

• 0-6/6-12/12-18 ay

2'li Organik Atlet Kız-Erkek Çocuk

• 5-6/7-8/9-10 /11-12 yaş

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BİM market salı indirimleri başladı! 12 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!

2'li Organik Bebek Çorabı

• 6-12/12-24/24-36 ay
• Farklı renklerde

2'li Organik Külot Kız-Erkek Çocuk

• 5-6/7-8/9-10 /11-12 yaş

2'li Organik Çorap Kadın-Erkek

• 36-39 numara kadın
• 40-44 numara erkek

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BİM market salı indirimleri başladı! 12 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!

Büstiyer Takım Organik Kadın

• M/L/XL

3'lü Organik Çorap Çocuk

• 2-3/4-5/6-7/8-9 yaş
• Farklı desenlerde

İp Askılı Organik Atlet Kadın

• S/M/L/XL

2'li Organik Külot Kadın

• S/M/L/XL