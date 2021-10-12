BİM market salı indirimleri başladı! 12 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!

BİM marketlerde salı günü indirimleri başladı. 12 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta organik 2'li bebek takım, organik bebek body, organik bebek yelek ve patikli pantalon çeşitleri, desenli organik bebek çorabı, kız erkek çocuk 2'li organik atlet, 8,5 W led ampul, diş macunu gibi çeşit çeşit ürünler indirimli olarak satışa çıktı. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirimli olacak? Bu haftanın kampanyalı ürünleri neler? İşte 12 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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