Herkes öldü sandı! 40 metre yükseklikten denize atlayan genç paniğe neden oldu

İki genç ise denize dik inen falezlerin en uç noktasından tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı. Ayaklarının üzerine atlayan iki genç, bir süre su altında kaldıktan sonra yüzeye çıktı. Başarılı atlayışın ardından iki gence aşağıdaki çocuklar alkışlarla destek oldu. Kiminin aşağı bakmaya bile korktuğu yerden gençler, tüm tehlikeye rağmen atladı.